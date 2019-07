Pantsamler havde vild flaskebon

Hvis du nogensinde har undret dig over, om det kan betale sig at samle pant på festivaler i Danmark, så er her måske svaret.

Midt- og Vestsjællands Politi har i den forgangne uge haft særligt fokus på udenlandske pantsamlere, der er taget til Roskilde Festival for at tjene en skilling eller to.

Og det må man sige, at de har gjort. Hos en af pantsamlerne fandt politiet en flaskebon på 20.000 kroner.

Det skriver sn.dk.

Ifølge Camilla Broholm fra Roskilde Politi har flere af pantsamlerne fortalt, at de to måneder tager rundt på festivaler i de rige nordiske lande for at tjene lidt ekstra.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Midt- og Vestsjællands politi om baggrunden for deres indsats mod udenlandske pantsamlere, men desværre uden held.

Til sn.dk forklarer Camilla Broholm, at langt de fleste omrejsende pantsamlere 'havde rent mel i posen'.

Vi ville også gerne have hørt, om pantsamleren fik lov at beholde sin bon, men det spørgsmål må indtil videre stå hen i det uvisse.