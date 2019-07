Paradise-babe i kæmpe Roskilde-brøler

Der er langt fra luksus, fri bar, rene omgivelser og høj sol i Mexico til blæst, støv og kaotiske forhold i Roskilde.

Her mødte Ekstra Bladet de to Paradise-babes Maja Bebe og Klara Montes. Og det var vidt forskellige indgangsvinkler, de to piger havde til Roskilde.

- Jeg er af sted for første gang. Jeg har også taget min første ølbong nogensinde her på Roskilde Festival, afslørede den jyskfødte paradiso.

Anderledes står det til for Klara, der er af sted for sjette gang.

Faldt i søvn under største navn

Til sidste års Roskilde Festival var det ubestridte hovednavn Eminem, der for allerførste - og hidtil eneste - gang nogensinde gav koncert på dansk jord.

Paradise-baben havde som mange andre set frem til at høre Detroit-rapperen spytte med lyriske gloser ud på festivalspladsen.

- Jeg var til Eminem koncerten, og jeg havde glædet mig så meget, men jeg havde nok også drukket lidt for meget. Så jeg endte med at falde i søvn under koncerten, og så blev jeg først vækket, da koncerten var slut, fortæller hun.

Det forholdt sig således, at hun i selskab med nogle veninder havde ventet på koncerten i noget tid, og derefter endte med at lægge hovedet på skødet af en veninde. Det var her hun endte med at falde i søvn.

- Det var fucking nederen, men jeg husker i hvert fald, at jeg havde nogle sjove drømme, afslutter hun.

Generelt har de to piger oplevet, at folk har været rare og imødekommende på festivalen, men Klara afslører, at hun var udsat for en særdeles ubehagelig episode i toget på vej mod festivalen - som Maja ligeledes har oplevet før. Du kan høre dem fortælle i klippet øverst i artiklen.