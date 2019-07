Paradise-babes på Roskilde Festival: Sådan scorer du os

Der er langt fra de luksuriøse omgivelser i Mexico til Roskilde dyrskuesplads, hvor Roskilde Festival i øjeblikket løber af stablen.

I programmerne er det normalt veltrænede badejern, der bejler til de to unge skønheder. Det har de ikke fundet på festivalen endnu, afslører Maja Bebe.

- Nej, jeg har ikke fået scoret endnu. Det er som om, de ikke tør at komme og sige ‘hej’. I hvert fald ikke dem, hvor man tænker, de ser godt ud. De kigger måske, men så går de bare videre. Det er mega nederen, siger den storbarmede Paradiso og suppleres af Klara.

- Jeg skal wingmane hende, lyder det, mens hun ligeledes afslører, at der ikke er nogle festivalgæster, der har haft held med at score hende heller.

Good girl - bad girl

Hvis man går rundt med håb om at score en af de to skønheder, er det umiddelbart ikke så meget, der skal til. Selvom begge piger følges af over 100.000 mennesker på det sociale medie Instagram, har de ikke fået stjernenykker eller føler sig hævet over andre.

- Vi er jo ikke en skid andet end andre. Vi har bare været med i Paradise Hotel. Det kan alle jo være, lyder det fra Klara.

Og direkte adspurgt om, hvordan man scorer dem siger Maja Bebe.

- Altså først og fremmest skal man være åben og sige 'hej'. Hvis man holder sig væk, kommer man aldrig til at snakke sammen, lyder det, mens hun sætter ord på 'rollefordelingen' de to paradisoer mellem.

- Hun (Klare, red) er en god pige - jeg er 'the bad girl', lyder det afslutningsvis.

Se klippet øverst i artiklen, hvor de løfter sløret for, hvordan man scorer dem.

