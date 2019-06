Pas på! Nu går Roskilde-tyve målrettet efter dette

Roskilde Festival har været i gang i lidt over et døgn, men der tegner sig allerede et klart billede af, hvad der kommer til at være det helt store hit blandt festivalgæster med langre fingre.

Denne lejr har sikret deres Soundboks med tyverialarm og stålwire, der forninder både Soundboks, stole og borde. Stålwiren låser alle ting sammen, og hvis nogen prøver at bryde låsen op, udsender den en vanvittig høj hyletone. Foto: Olivia Loftlund

På Roskilde Festivals hjemmeside efterlyser flere nemlig allerede deres medbragte lydsystem af mærket Soundboks, der kan oplades og spille ekstremt højt - hvilket gør den velegnet til at sætte fut i løjerne på en Roskilde Festival.

Den populære Soundboks er dog bestemt ikke billig. Den koster nemlig hele 6.300 kroner og er derfor populær blandt tyve, der lusker rundt på festivalens campingområde og søger efter værdigenstande.

De dyre Soundbokse står højt på Roskilde-tyvenes ønskeseddel. Foto: Olivia Loftlund

Nikolaj Tornsberg er en af de uheldige gæster, der allerede på festivalens første dag fik sin Soundboks stjålet, og derfor har efterlyst den på Roskilde Festivals hjemmeside.

- Jeg gemte den i teltet og var kun væk ganske kort for at tisse. Da jeg kom tilbage var den væk, siger Nikolaj til Ekstra Bladet.

I Carl Emil Lind Christensens lejr er der ligeledes forsvundet en kostbar Soundboks.

I håbet om at få den tilbage har han udlovet en dusør i form af en ramme kolde øl.

Prisskiltet på festivalpladsen viser tydeligt, hvorfor mange tyve går målrettet efter de transportable lydsystemer. Foto: Olivia Loftlund

Hos Midt- og Vestsjællands Politi opfordrer man til, at man holder godt øje med sine værdigenstande og aldrig efterlader sin lejr ubevogtet.

- Det er vigtigt, at man sørger for, at der altid er en, der har ansvaret for at holde øje med lejrens værdigenstande. Hvis alle går fra en lejr, kan man desværre ikke forvente, at alting altid er på sin plads, når man kommer tilbage, siger kommunikationsmedarbejder Charlotte Tornquist til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Jeg kan selvfølgelig godt se det smarte i lydsystemerne, hvis man ønsker at høre musik på den måde, men generelt vil jeg sige, at man skal undlade at tage værdifulde genstande med på festival.