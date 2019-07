Politiet tilkaldt: Ung mand smidt på porten

I nat klokken cirka halv et om natten sluttede årets Roskilde Festival for en 27-årig mand fra Kalundborg, der var så sur og højrøstet, at Roskilde Festival fandt det nødvendigt at tilkalde politiet for at få assistance til at håndtere ham.

'Klokken 00:27 ønskede personalet fra Roskilde Festival assistance fra politiet til at håndtere en mand, som var sur og højlydt gav udtryk herfor', står der i politiets døgnrapport om sagen.

Til Ekstra Bladet oplyser Charlotte Tornquist, der er kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi, at manden prøvede at få adgang til festen uden armbånd, og at det gjorde ham frustreret, at Roskilde Festivals vagter ikke ville lukke ham ind.

Anholdt for at overfuse kvindelig vagt

- Han havde ikke noget armbånd og lavede ballade ved indgangen. Han var verbalt udadreagerende. Han var verbalt udadreagerende og truede personalet, siger hun.

Eskorteret til station

Efter anmodningen om hjælp fra Roskilde Festivals personale fik politiet hurtigt kontakt til den 27-årige mand fra Kalundborg, som blev kørt til togstationen i Roskilde, så han kunne tage toget hjem for at falde til ro.

Roskilde Festival har ikke ønsket at oplyse flere detaljer om episoden, der fik dem til at anmode om politiets assistance.

- Vi har et godt samarbejde med politiet, og da vores egne enheder var længere væk fra situationen, greb politiet ind og kørte manden til stationen, oplyser festivalens sikkerhedschef i et kortfattet, skriftligt svar til Ekstra Bladet.

