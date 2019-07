Rasende festivalgæster: - Det er mega skuffende

Flere festivalgæster mener ikke, de får, hvad de har betalt for i campingområdet 'Get a Camp'

For 27-årige Sidsel Rotbøll Nielsen og hendes fire veninder har Roskilde Festival i år langt fra udelukkende været en fornøjelse.

De har som flere tidligere år valgt at bo i det specielle campingområde 'Get a Camp', hvor der på forhånd er opstillet telte fordelt i camps, når man ankommer til Roskilde Festival, hvorfor man slipper for at løbe ind og kæmpe om en plads, når festivalen åbner.

I år er deres camp blevet flyttet fra campingområde 'M' til 'N', og det har betydet, at der er blevet skåret kraftigt ned i de faciliteter, de har i området. De har hverken egne bade eller toiletter på deres campingområde og må derfor gå langt for at benytte både toilet og bad. Det er de fem piger meget utilfredse med.

- Vi har boet her i fem år og normalt ligger vi nede i 'M' sammen med 'Get a Tent'. Nu er vi rykket til 'N'. Normalt har vi egne bade og toiletter. Det har vi ikke i år, vi skal dele toiletter med 'N' og alle dem, der bor derude. Normalt skal man have et armbånd for at komme ind i området. Det skal man ikke længere. Alle kan komme ind, og det er meget utrygt, siger Sidsel Rotbøll Nielsen.

Se også: Beskidt nøgendating på Roskilde

I tirsdags fik de seks piger derfor en ubehagelig oplevelse, da de kom tilbage til deres telte, som var flået op.

- De stod åbne, og vi havde fået stjålet madrasser, pumper og alt muligt. Så vi føler os overhovedet ikke trygge ved at være her, fordi alle bare kan gå i vores ting. Det er bare ærgerligt, og sådan har det slet ikke været før, siger hun.

Fra venstre: Denise, Louise, Caroline, Sidsel og Simone. De fem veninder har boet på 'Get a Camp' de sidste fem år. Foto: Olivia Loftlund

Tis og lort i hegnet

På grund af den lange afstand til toiletterne, vælger flere gæster at benytte hegnet ved campingområdet til at træde af på naturens vegne i stedet for at stå i de lange køer, som danner sig ved den ene toiletvogn, som det store område skal deles om.

- Der er mega lang kø på de toiletter, som vi kan bruge, fordi det bliver brugt af så mange, og vi betaler en masse penge for den her service, der burde være her. Men den synes vi ikke er der overhovedet. Vi vælger det jo, fordi vi gerne vil undgå at ligge i kø og løbe ind og have ordentlige faciliteter, og vi synes, det skal være lidt luksus, men det er det ikke, siger Sidsel Rotbøll Nielsen.

Se også: Festivalgæst anholdt: Stjal urin fra tissende kvinder

- På grund af toiletterne er der også folk, der begynder at skide ude i hegnet. Det er virkelig ulækkert. Det er altså ikke særlig lækkert at kunne ligge i sit telt og høre det og en, der råber, at nu tømmer han ryggen. Lorten ligger stadig derude, siger hun videre.

Under Ekstra Bladet korte besøg i Sidsel Rotbøll Nielsens camp, nåede tre personer at tisse i hegnet nær pigernes telte.

Området her skulle være 'clean', men er det bestemt ikke. Foto: Olivia Loftlund

Betalt mange penge

Hun og veninderne har ifølge Sidsel Rotbøll Nielsen betalt over 7700 kroner for 'Get a Camp', hvor servicen derfor også skulle være bedre end i andre campingområder, hvor det er væsentligt billigere at campere.

'Get a Camp' er samtidig et såkaldt 'clean' område, som betyder, at folk skal rydde om efter sig selv.

Men det er langt fra den virkelighed, der møder én, når man besøger området. Her flyder det overalt med skrald ligesom på festivalpladsens andre områder.

- Det er bare klamt, når man sidder her og kigger rundt. Så er det bare ulækkert, og det er bestemt ikke clean. Det synes jeg godt kan sætte præg på humøret. Man skal virkelig hive sig selv op. Meget mere end man plejer, fordi det ligner en slagmark. Det plejer det ikke at gøre. Ikke på det her niveau i hvert fald, siger Sidsel Rotbøll Nielsens veninde Denise Benzon.

Også Denise Benzon er utilfreds med forholdene i 'Get a Camp'. Foto: Olivia Loftlund

Lever ikke op til krav

Også hun er meget skuffet over forholdene i 'Get a Camp'.

- Det har alt i alt været en rigtig skuffende oplevelse at komme her i år til det her område. Det er det her med, at man betaler for en service, og så ændrer de på præmissen for den service, man har betalt for, uden at informere om det. Det er ikke i orden. Det er lidt tilsvarende til, hvis man køber en vare, som ikke er, som den burde være. Det er mega skuffende, siger hun.

Sidsel og veninderne har fået nok. Foto: Olivia Loftlund

Ifølge de fem festivalgæster var ingen af dem blevet informeret om ændringerne i 'Get a Camp', inden de stod på Dyrskuepladsen.

- Det er, som om de gradvist hvert år forringer vilkårene for 'Get a Camp'. Men det bliver aldrig meldt ud. Derfor er det jo også en ekstra stor skuffelse, når man kommer, for så opdager man, at tingene har ændret sig endnu en gang. Det ville være god stil at melde det ud, så man ved, hvad man køber. Ellers forventer man jo, at det som minimum er, som det plejer at være, siger en tydeligt frustreret Denise.

Se også: Mand falder om med hjertestop under koncert

Hun fortæller, at de nye vilkår måske får indflydelse på, om hun har lyst til at komme tilbage til Roskilde Festival.

- Jeg ved ikke, om jeg synes, det er pengene værd. Jeg gider i hvert fald ikke bo i 'Get a Camp', hvis det er på de her præmisser næste år. Det gør jeg ikke, siger hun.

'Get a Camp' skulle egentlig være et rent område. Foto: Olivia Loftlund

Ingen kontakt

Ifølge Denise Benzon har hun og veninderne flere gange de seneste år forsøgt at gøre Roskilde Festival opmærksom på problemerne og deres utilfredshed med 'Get a Camp', men uden den store held.

- Vi har skrevet til dem flere gange, når vi er blevet bedt om at evaluere. Men det er, som om de ikke lytter. Hvorfor vil de have feedback, hvis de alligevel ikke lytter? Man får jo alligevel ikke noget ud af det. De hører jo ikke efter. Jeg siger jo ikke, at de skal gøre, hvad vi siger. Men det ville bare være rart at blive lyttet på - i stedet for bliver det bare dårligere og dårligere. De går bare stik modsat. De skal lytte og lade være med at ændre præmissen for den vare, vi køber, uden at informere om det. Det kan man bare ikke, siger Denise.

Sidsel og veninderne har flere gange forsøgt at råbe Roskilde Festival op. Foto: Olivia Loftlund

Erkender ændringer

Ekstra Bladet har været i kontakt med Roskilde Festival, der bekræfter, at flere ting i år er blevet ændret i området 'Get a Camp', hvor de fem kvinder har lejr, men at 'vilkårene er uændret'.

Ifølge Roskilde Festival skyldes den nye placering af 'Get a Camp', at arealet, der tidligere blev brugt til 'Get a Camp', er omlagt til fodboldbaner og derfor ikke kan benyttes i år. Det er også derfor, at gæsterne har længere til toiletter og bade.

Roskilde Festival erkender dog, at den nye placering kan virke udfordrende i forhold til sidste års placering, men at beboerne samtidig har et medansvar for at holde området rent.

De oplyser, at festivalen tager gæsternes respons alvorligt og tager kritikken med til næste års planlægning af Roskilde Festival.