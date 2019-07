Rasende festivalgæster: - Vi er så skuffede!

Lige nu er Dyrskuepladsen i Roskilde fyldt til randen med glade festivalgæster, der er draget mod Roskilde for at feste og høre kunstnere som Robyn og Cardy B.

Men det er dog langt fra alle, der er lige tilfredse med, hvordan årets Roskilde Festival er skruet sammen.

Flere af de gæster, der bor i det særlige campområde, der går under navnet Caravan, er nemlig meget utilfredse med forholdene på campingområdet.

I Caravan-området har gæsterne deres egne campingvogne eller autocampere med, men i år er flere af de gæster, der bor i campingområdet, ikke helt tilfredse med forholdene. Ifølge gæsterne er mange af deres faciliteter nemlig blevet fjernet.

'Så er vi ankommet i Caravana området. Igen, igen, igen i år har Roskilde Festival skåret ned og sparet. I år er madboderne, grillområdet og den store pavillon forsvundet fra Caravan. Os, der ligger på Caravan er os, der 100 procent er her hver eneste år, i vores lejr alene har vi brugt omtrent 40.000 kroner på billet og campingvogns-billetter. Der ud over kommer vi til at smide titusindvis af kroner oppe på pladsen', skriver en mandlig festivalgæst på Facebook' og fortsætter:

'I år som noget nyt, skal vi også betale 175 kr pr. dag for at parkere vores biler... Jeg ville ønske at Roskildes ledelse ville holde op med at drive festivalen, som om det var en spareøvelse og igen begynde på at lave Roskilde Festival til verdens bedste festival', skriver han videre.

Ikke alle gæster er lige tilfredse med Caravan-området på Roskilde Festival. Foto: Per Lange

Så skuffede

Han får opbakning af en kvindelig festivalgæster, der også bor i Caravan-området.

'Vi er så skuffede og kede af, at I har fjernet alt på Caravan-området! I har ingen Pavillon, så vi kan få skygge, I har fjernet grill/bål området. Plus i har fjernet vores madbod! Dette år er mit 20 år på Festival, og alle os, der ligger her ovre er virkelig dedikeret Roskilde festival fans, men i gør det sgu lidt svært, når i år for år, gør forholdene dårligere og dårligere', skriver hun og fortsætter:

'Vi har i min lejr brugt 50.000 kr på billetter, og så kan vi ikke engang købe en flaske vand og sidde i skyggen. Det er så fint at i giver 100% til velgørenhed, men helt ærlig, I må lige starte med at passe på jeres gæster først!'.

Det mangler

Ekstra Bladet aflagde mandag formiddag Caravan-området et besøg.

Her var der ligeledes utilfredshed med manglerne i campingområdet.

I Caravan-området mødte Ekstra Bladet blandt andre den tyske turist Bianca, der er kommet på Caravan-campingen i ti år i træk.

- Problemet er, at de det her år ikke har madboden, og det ville være rart, hvis det var der. Man kunne købe drikke. Det var rart. Vi sulter ikke, men det er da lidt irriterende. Hvis vi ville have en cola eller noget, kunne vi bare gå ned og købe det. Det er nødvendigt at kunne få noget at drikke, men vi kan ikke købe det her mere, siger Bianca.

Bianca har boet på Caravan-området på Roskilde Festival i ti år i træk. Foto: Per Lange

Lidt længere nede på området møder vi en stor dansk familie, der også har boet på området i mange år i træk.

- Vi mangler lidt forskellige sager. Før var der nogle boder, hvor man kunne købe morgenmad, kolde forskellige drikke og lidt forskelligt, men de har valgt at tage det hele væk. Man kan heller ikke lade sin telefon længere, siger 43-årige Sanne.

- Det betyder jo, at vi skal gå en del længere. Før kunne vi jo bare hygge os hernede. Det kan vi ikke mere. Nu skal vi gå langt, når vi skal have noget. Samtidig er alting blevet dyrere, samtidig med at ting er blevet fjernet, siger 43-årige Kim.

Synes I, det er fint nok, eller er det træls?

- Det kan jo aldrig være okay, når man har været vant til noget andet i så mange år. Vi har ønsket, at det blev bedre, men nu er det blevet værre. Men på trods af alle de her ændringer, er der ikke nogen af os, der ikke er her til næste år. Så vi kommer helt klart igen, understreger Kim.

Hele familien i Caravan-området. Foto: Per Lange

Det er dog ikke alle, der er ligeså utilfredse med tilstandene i Caravan-området.

- Der plejer at være madboder. Men det er fint nok. Vi laver selv mad. Vi hygger os alligevel, siger Knud, der i år bor på campingområdet sammen med to af sine venner.

Knud sammen med to venner. Foto: Per Lange

På Facebook har Roskilde Festival været ved tasterne og kommenteret de negative kommentarer, der er kommet om Caravan-området.

'Vi har fået flere henvendelser over manglende faciliteter i Caravan området, og de er alle sendt videre i systemet, så feedbacken kan bruges til de kommende år, da vi selvfølgelig ønsker den bedste oplevelse for vores gæster, og kun bliver bedre af jeres ris og ros', skriver Roskilde Festival.