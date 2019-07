Roskilde indrømmer: Det har været en meget hård fødsel

På Roskilde Festivals Facebook-side brokker flere gæster sig over, at festivalens første år med genanvendelige plastkrus bestemt ikke er forløbet uden problemer.

Blandt andet kalder Carolina Calov Funch det et pantlotteri, hvor man aldrig rigtig ved, om man får sine fem kroner retur.

Der er mindre plastik, men mere forvirring på dyrskuepladsen i år. Foto: Ritzau Scanpix

'Er I lige så forvirrede som mig? Jeg har for længst forliget mig med, at jeg bare skal tænke i 45 kr pr øl og så se eventuel pant som et lotteri. Men det er sgu overraskende rodet for en festival af Roskildes størrelse og legacy!', skriver hun på Facebook, hvor hun i detaljer beskriver en række episoder, hvor systemet enten ikke har fungeret eller har været voldsomt ulogisk.

Festivalens ansvarlige for det nye system - divisionschef Lars Orlamundt - indrømmer blankt, at alt ikke er gået efter planen.

- Overordnet set er det gået rigtig godt, men det har været en meget hård fødsel. Det har været en stor omvæltning både for vores gæster, frivillige og boder, siger han til Ritzau og fortsætter:

- At være i en sammenhæng, hvor man skal kommunikere til - på den anden side af - 130.000 mennesker, og man skal lære dem noget nyt - det er virkelig, virkelig svært.

Der er flere forskellige typer pant-krus i spil i år, hvilket tilsyneladende forvirrer både købere og sælgere af de våde varer. Foto: Oliva Loftlund

Mindre affald

De vaskbare og genanvendelige glas er blevet til virkelighed i et samarbejde mellem fire af Danmarks største festivaler.

Festivalerne Northside, Tinderbox og Grøn har alle - sammen med Roskilde Festival - afskaffet de to millioner glas af engangsplastik, som festivalerne hver især langer over disken hvert år.

Det har de gjort for at mindske mængden af affald, som tidligere år har rummet 20 ton affald fra engangsplastik - alene fra Roskilde Festival.