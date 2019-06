Roskilde-kaos fortsætter: Ny bøderegn

Der bliver trykket lidt for hårdt på speederen omkring Roskilde Festival

På Roskilde Festivalens andendag er danskerne ikke blevet mindre fartglade. Således har Midt- og Vestsjællands Politi blitzet intet mindre end 586 fartsyndere på Holbækmotorvejen i løbet af søndagen.

For fem af bilisterne resulterede det i en betinget frakendelse af kørekortet, mens 141 andre kunne 'nøjes' med et klip.

Politiet kvitterede også med en enkelt ubetinget frakendelse af kortet, da en person bragede gennem motorvejen med svimlende 207 kilometer i timen.

Over 1700 bøder

Lørdag var politiet heller ikke nærige med bøderne. Her blev næsten 1200 bilister fanget med sømmet lidt for hårdt i bund på Holbækmotorvejen.

I alt er der altså blevet givet flere end 1700 bøder i løbet af de seneste to dage.

Godt 10 procent af de biler, der har været forbi politiets fotovogn lørdag og søndag, kunne ikke holde sig inden for fartgrænsen.

- I forhold til at vi har varslet, at vi ville være herude, er det overraskende mange, der ikke har opdaget det, sagde Camilla Schouw Broholm fra Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet lørdag.

