Roskildes bedste begivenhed: Så vildt blev det

De fleste har sikkert set eller hørt om tv-programmet 'Dagens Mand', der i flere sæsoner kørte med Pelle Hvenegaard som vært.

Roskilde Festival har deres egen udgave arrangeret af 'Camp Ravn' for tredje år i træk.

- Det startede for sjov med, at vi ville finde en date til vores ven for to år siden. Sidste år kom der så mange til vores event, og det blev også kåret til årets 'happening' (begivenhed, red.) af Roskilde, fortæller Gustav fra campen, der også var fungerende vært til arrangementet.

Og arrangementet i år var ikke en undtagelse. Hundredvis af mennesker var mødt for at se seks håbefulde mænd fiske sig en date i land.

Dur ikke. Næste.

Og mændene i år blev modtaget på forskellig vis. Første mand på scenen var Laurits, der desværre måtte forlade scenen tomhændet, da ingen af pigerne faldt for ham.

- Det er deres tab. Jeg ved, hvem jeg er, og hvad de går glip af, lød det fra Laurits, der blev single to uger inden Roskilde Festival.

Anderledes stod det til for den mørkglødede 'hunk' Mitchell, der med stor selvtillid indtog scenen. Her var alle piger stadig 'tændt'. Enkelte valgte efterfølgende at 'buzze' sig ud, da den unge kok præsenterede sig selv.

Da han skulle vælge mellem de tilbageværende piger, ville han vide, hvilket køkken de foretrak. Her menes der ikke HTH eller Invita, men land. Alt fra det italienske, over det kinesiske til det indiske køkken blev spillet op, men det var i sidste ende Amanda, der med kækhed svarede 'det søde køkken', der endte med at vinde den eftertragtede mands gunst.

