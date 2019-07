Så er den her! Den perfekte kur mod tømmermænd koster kun to kroner

To unge Roskilde Festival-gæster har ved et tilfælde opdaget den ideelle kur mod tømmermænd

Fastfood, reparationsbajer, søvn eller cola?

Gennem historien - ikke mindst festivalhistorien - er der blevet bedrevet ihærdig amatørforskning for at finde ud af, hvordan man hurtigst og mest effektivt slipper af med de uvelkomne håndværkere, der huserer på indersiden af kraniet efter en gedigen druktur.

Nu har to unge mænd fra Aalborg - Frederik og Zacharias - opdaget en enkel kur, der ifølge dem er intet mindre end perfekt.

Frederik og Zacharias ved præcis, hvordan man får tømmermænd til at forsvinde. Foto: Per Lange

1. Fyld en 25-liters plastikdunk med iskoldt vand.

2. Tag to Panodiler i munden.

3. Få en god ven til at overhælde dig med iskoldt vand.

4. Slug så meget som muligt af det kolde vand sammen med de to Panodiler.

5. Vupti! Nu er du både frisk, tømmermændsfri og ren.

– Det er den perfekte kur mod tømmermænd. To Panodiler og et iskoldt bad, hvor man drikker en masse af vandet, så er man klar igen, lyder det gode råd fra de to 20-årige aalborgensere, der gerne vil udbrede det glade budskab.

Masser af vand og et par smertestillende piller er opskriften på en tømmermændsfri start på dagen. Foto: Per Lange

Lægens bedste råd

Skulle man være bekymret for, om det er usundt eller decideret farligt at sluge to Panodiler hver morgen under en festival, kan man være ganske rolig.

Jerk W. Langer er stor tilhænger af, at man drikker masser af vand og ikke modstander af, at man tager Panodil i tilfælde af tømmermænd. Foto: Claus Bjørn Larsen

- Der er ikke noget galt med at tage almindelige hovedpinepiller. Det værste, der kan ske, er, at man får ondt i maven. Men må aldrig tage mere, end der står på pilleglasset, og det gælder også Panodil, siger læge Jerk W. Langer og tilføjer:

- I forhold til tømmermænd er det dog meget vigtigere, at man sørger for at få vand nok. Og det går ofte galt. Specielt når der er meget varmt, så kan man kan ryge ind i en markant væskemangel.

Læge Jerk W. Langer på Roskilde Festival i 1980.

- Dengang varede festivalen kun tre-fire dage, men man var godt smadret alligevel, når man kom hjem. I dag er mulighederne for at spise sund mad blevet meget bedre. Vi levede af chips, franskbrød og en enkelt gang en rød bøf, som kommunisternes store teltlejr solgte i dyre domme, siger Jerk W. Langer.

