Så klam er Roskilde efter tre dage

Selvom klimadebatten har raset herhjemme den seneste tid, er der tilsyneladende ikke meget, der er forandret på Roskilde Festival, når det kommer til, hvor meget skrald festivalgæsterne efterlader på Dyrskuepladsen.

Så langt øjet rækker kan man finde plastik, telte, madrester og andet affald spredt ud over campingområderne blot tre dage efter, at festivalen er begyndt. Og det er langt fra altid, at skraldet havner i de til formålet opstillede skraldespande.

Det til trods for, at Roskilde Festival i år har haft ekstra stort fokus på at få folk til at rydde op efter sig selv for at skåne miljøet.

Det har de blandt andet gjort med en video, hvor skuespillerinderne Anne Marie Helger og Mia Lyhne giver festivalgæsterne en opsang og opfordrer dem på det kraftigste til at tage deres skrald med hjem.

- Vi skal have gjort noget ved, at de unge sviner ad helvedes til, når de er på Roskilde Festival. De efterlader telte og madrasser, og hvad fanden ved jeg, lyder det i videoen.

Anne Marie Helger leverer endda en svada, der giver Egon Olsen fra Olsen Banden kamp til stregen.

- Din lille snotprivilegerede, selvcentralistiske curlingunge. Det ene øjeblik står du og flasher din klimabekymring inde foran Christiansborg. Men lige så snart du får færten af en dyrskueplads, så begynder du at svine og møge og dænge til med affald. Klimasvin, klimasvin!, råber Anne Marie Helger.

Efterlader stadig meget skrald

Til trods for opfordringen fra både Anne Marie Helger og Mia Lyhne har Roskilde Festivals gæster tilsyneladende glemt alt om at samle deres affald op.

Om de rydder op efter sig selv og tager deres ting med hjem, vil vise sig, når Roskilde Festival slutter på søndag.

Herunder kan du se billeder af Roskilde Festival, som her ser ud blot tre dage efter festivalens begyndelse.

Det er åbenbart ikke så nemt at ramme skraldespandene. Foto: Per Lange

Skrald, skrald og atter skrald. Foto: Per Lange

