Skider på nyt tiltag: - Det er sindssygt respektløst

ADVARSEL: Vi advarer om ganske ulækre billeder i artiklen!

Som noget nyt har Roskilde Festival i år opsat lyserøde urinaler beregnet til kvinder over alt på Dyrskuepladsen.

Tanken bag er, at toiletbesøg skal være nemmere for de kvindelige festivalgæster, og at de bliver skånet for at tisse bag telte og buske, i tilfældet af at det skal gå stærkt.

På kvinde-urinalerne rundt omkring på festivalpladsen fremgår det tydeligt med store skilte, at de kun er beregnet til at tisse i.

Det er dog langt fra alle gæster, der har valgt at efterleve det krav.

Da Ekstra Bladet aflagde urinalierne et besøg mandag morgen, kom der på lang afstand en jævn dunst af afføring, når man nærmede sig urinalierne.

Ved nærmere eftersyn stod det klart, at urinalerne var fyldt til randen med afføring, skrald, menstruationsbind og tamponer.

Og netop det falder ikke i god jord hos gæsterne.

- Jeg har brugt de nye toiletter. Det er en super fin idé, og det er rart ikke at skulle stå i kø, men det ødelægger jo hele konceptet, at folk skider i det. Så er det jo ligegyldigt med den her gode idé, som jo egentlig kan hjælpe, siger 20-årige Katrine, der i år er på Roskilde Festival med fire af sine veninder.

- Det ødelægger jo lidt det hele, at de bliver brugt på den måde, konstaterer hun videre.

Katrine, Terese og Caroline (de første tre piger fra venstre) sammen med deres to veninder. Foto: Per Lange

- Nogen gange er man jo lidt jaloux på, at drengene bare kan tisse hurtigt og ikke skal stå i kø, for det er lidt mere besværligt for os piger, men der er også mange drenge, der bruger dem, og det er jo ikke helt meningen, siger 19-årige Terese med et grin.

Du kan se billeder af de mindre lækre urinaler herunder:

Urinalerne bliver langt fra kun benytte til nummer et. Foto: Per Lange

Urinalerne er allerede meget ulækre her to dage inde i festivalen. Foto: Per Lange

Foto: Per Lange

Virksomheden Lapee står bag urinalerne. Foto: Per Lange

Sindssygt klamme

Også 21-årige Charlie og hendes veninde Minna på 22 år kan godt lide idéen om de nye urinalier. Men de mener dog ikke, at de fungerer helt i praksis.

- Vi kan rigtig godt lide konceptet. Men toiletterne er sindssygt klamme, og det er sindssygt respektløst at man ikke respekterer, at man kun på tisse i dem, siger Charlie og tilføjer:

- Der burde være en skraldespand derinde, for lige nu smider folk bare ting derned. Papir, lort, bind, siger hun.

De tre veninder Charlie, Beth og Minna fra Holland synes, det er en god idé med urinalerne. Men de mener ikke, at de virker helt efter hensigten. Foto: Per Lange

Minna tilføjer:

- Det er jo irriterende, at man som kvinde skal gå så langt for at komme på toilettet, så idéen er god, men det er jo ikke kun tis, der er i dem, og så dør konceptet lidt, siger hun.

- Der er også vildt mange drenge, der bruger dem, så vi får dem ikke rigtig for os selv. Det er irriterende, tilføjer hun.

Sådan ser urinalerne ud udefra. Foto: Per Lange

Ikke ligefrem lækkert. Foto: Per Lange

Foto: Per Lange

Roskilde Festival oplyser til Ekstra Bladet, at de nye urinaler bliver rengjort på samme vis som festivalens andre toiletter, og at de forsøger at holde dem så rene som muligt.

Roskilde Festival oplyser desuden, at de ikke oplever driftsmæssige problemer vedrørende urinalerne. Derudover oplyser festivalen, at de gør, hvad de kan for at holde dem så rene og pæne som muligt.

Festivalen opfordrer samtidig til, at man ikke står op og tisser, når man bruger de nye urinalier, men at de ikke kan styre, hvem der benytter urinalierne.