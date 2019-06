Slagsmål og kokain på Roskilde Festivals togstation

To brødre - hvoraf den ene var i besiddelse af kokain - kom op at slås på Roskilde Festivals midlertidige togstation

Cirka 20.00 i aftes fik Midt- og Vestsjællands Politi en anmeldelse om at to mænd sloges ved trinbrættet, der er festivalens midlertidige togstation.

Da politiet nåede frem, fandt de to brødre på 23 år fra Roskilde og København der havde indledt sig i slagsmål med hinanden.

De blev begge sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Roskilde Festival slog først i går portene op til campingområdet, men det lokale politi har allerede haft en del at se til. Foto: Olivia Loftlund

Manden fra Roskilde blev i forbindelse med visitation fundet i besiddelse af 0,54 gram kokain, som blev taget fra ham.

Advarsel

Han er nu blevet sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Festivalen besluttede at de to mænd fik en advarsel for deres optræden. De fik ombyttet deres armbånd til et såkaldt 'advarselsarmbånd', og kan desuden forvente at høre mere fra politiet i forhold til deres optræden, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Der kan ske lidt af hvert, når mange tusinde mennesker er samlet til musikalsk drukfest i varmen. Foto: Olivia Loftlund

Sent i nat anmeldte en 18-årig kvinde, at hun havde fået stjålet sin mobiltelefon op af sin taske, mens hun dansede ved 'Dream City'-området.

Hendes veninde havde bemærket en mand, der dansede tæt på og tog sin hånd ned i forurettedes taske. Veninden spurgte derfor, om den 18-årige manglede noget, og hun opdagede nu, at hendes telefon var væk.

Senere på natten så vidnet den mistænkte 'dansetyv', som nu stod sammen med tre andre mænd. Hun udpegede mændene for festivalens sikkerhedspersonale, som tilbageholdt mændene og tilkaldte politiet.

Politiet traf fire mænd fra Rumænien, hvoraf den ene kunne mistænkes for at have stjålet telefonen. Ingen af mændene blev dog fundet i besiddelse af telefonen.

Den mistænkte, en 25-årig mand fra Rumænien blev sigtet for tyveri og anholdt. Han er fortsat i politiets varetægt mens sagens behandles, men han nægter at have taget telefonen.