Stor politiaktion på festival: Voldsomt slagsmål

Mandag aften var politiet talstærkt til stede ved et telt på Roskilde Festival i øst-området.

Det fortæller Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Det skyldtes en slåskamp mellem flere personer.

- Der har været en slåskamp, der har involveret tre personer i alt. Man troede, at den ene havde hjertestop, men det var heldigvis ikke tilfældet, lyder det fra vagtchef Henrik Olesen.

Han fortæller, at der blev brugt en hjertestarter i forbindelse med episoden, og at det derfor kan have set voldsomt ud for de andre festivalgæster i området.

En ambulance forlod kort efter klokken 22 festivalpladsen med politieskorte. Politiet var dog fortsat massivt til stede i området klokken 22.45, hvor der fortsat var spærret af i området. Det tiltrak en del opmærksomhed blandt festivalgæsterne, der blev bedt om at holde sig fra området.

Politiet var massiv til stede. Foto: Per Lange

Kort før klokken 23 oplyste Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet, at to personer er kommet til skade ved slagsmålet og er blevet kørt på hospitalet, men at de ikke har pådraget sig livstruende skader. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er den ene blevet slået i hovedet med en flaske.

Efter episoden har politiet sigtet flere personer for vold.

- Det er en voldssag nu, og to personer er kørt på hospitalet i den forbindelse. De er ikke i livsfare, siger Henrik Olesen.

Midt- og Vestsjællands Politi kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse mere om de personer, der var involveret i slagsmålet.