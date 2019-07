Trækker i land: Grønt lys til diller-navn

Efter kritik tillader Roskilde Festival, at en madbod alligevel må hedde Frikadiller, hvis den ønsker det

Roskilde Festival undskylder og vil ikke længere kræve, at madboden Frikadeller ikke må hedde Frikadiller.

Boden, der drives af en flok spejdere, har ellers i 37 år haft det mere sjofle navn.

I år ændrede de dog skiltet - ifølge boden selv - efter krav fra Roskilde Festival, blot en dag før festivalen åbnede.

Diller blåstemplet

Over for Ekstra Bladet udtaler Roskilde Festivals talsperson, Christina Bilde, at boden alligevel gerne må hedde Frikadiller.

- Det har ikke været tænkt som et krav, så nu starter vi forfra efter festivalen og finder ud af det.

- Og hvis det rigtige er, at boden skal hedde Frikadiller, så er det det, som den skal fortsætte med at hedde, siger Christina Bilde.

Imod egen ånd

Da navnetskiftet blev offentliggjort - ikke mindst over for gæsterne, der kunne konstatere det ved selvsyn - var kritikken kras.

Festivalgæster protesterede og mente, at navneskiftet både var imod Roskilde Festivals egen ånd og et udtryk for en krænkelseskultur.

Roskilde Festival udtalte selv, at bodens hidtidige navn var ’ude af trit med det udtryk, som festivalen samlet set gerne vil opnå’.

Stadig et frirum

Christina Bilde understreger dog nu, at festivalen stadig har værdierne i orden.

- Vi er stadig et frirum og har nøgenløb og nøgen-petanque, som gerne skulle signalere, at så snerpet skal det ikke være, siger hun.

Selvom festivalen har givet grønt lys til Frikadiller, kan boden første vende tilbage til det gamle navn næste år.

- Vi er midt under afvikling, og det er boden også.

- Så spørgsmålet er, om det er nu, hvor boden også har travlt med at betjene dens kunder, at man skal bruge tiden på at tage samtalen om navnet, siger Christina Bilde.