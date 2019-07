Ulykke på Roskilde Festival: Gæst fik højttaler i hovedet

En højttaler væltede ned over flere festivalgæster natten til mandag

Natten til mandag kom flere festivalgæster til skade, da en vogn med et musikanlæg væltede ned over en større gruppe mennesker.

Det bekræfter Roskilde Festival over for Ekstra Bladet.

Flere gæster kom lettere til skade i forbindelse med hændelsen, der fandt sted i campingområde G. Her var en stor gruppe festivalgæster samlet for at feste og dansede foran anlægget, da ulykken fandt sted.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev en kvinde ramt i hovedet i forbindelse med episoden. Hun blev efterfølgende ført væk fra stedet på en båre.

Ifølge Roskilde Festival var festivalens sikkershedsorganisation på stedet efterfølgende. Til Ekstra Bladet oplyser de dog, at sagen er afsluttet for festivalens vedkommende.

Derudover har festivalen ingen kommentarer til sagen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Midt- og Vestsjællands Politi, der oplyser, at de på nuværende tidspunkt ikke er blevet orienteret om sagen.