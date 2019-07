Ung festivalgæst indlagt: Frygter farlig sygdom

En blot 16-årig kvinde, der har været gæst på Roskilde Festival, er blevet indlagt på et sygehus på Sjælland, fordi man frygter, at hun lider af den meget sjældne meningokoksygdom.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Meningokoksygdom kan vise sig som meningitis, hjernehindebetændelse, som blodforgiftning eller begge dele. Sygdommen skyldes bakterier, som kaldes meningokokker.

I pressemeddelelsen lyder det videre, at Styrelsen for Patientsikkerhed har identificeret alle, der er i risiko for smitte, og at man er i færd med at kontakte dem for at sikre forebyggende behandling.

- Vi vil gerne understrege, at risikoen for at blive smittet er meget lille, siger overlæge Bente Møller fra Styrelsen for Patientsikkerhed i pressemeddelelsen.

- Jeg vil opfordre festivalens gæster til at tage det helt roligt, nyde festivalen og passe godt på hinanden, fortsætter hun.

Har assisteret

Til Ekstra Bladet fortæller Martin Bjerregaard, der er kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi, at de har assisteret Styrelsen for Patientsikkerhed i at lokalisere andre personer, der eventuelt kan være smittet.

- Styrelsen har fået en indberetning om, at den her unge kvinde muligvis har været smittet med det her, for hun har henvendt sig på sygehuset, fordi hun havde symptomer. Alarmklokkerne går i gang inden for sundhedsvæsenet, og så er det vigtigt at identificere dem, hun har været i nærheden af. Der har vi givet vores assistance, siger han og fortsætter:

- Vi mener, at vi i samarbejde med den lægefaglige vurdering har fået identificeret dem, der kan være i risikozonen for måske at være smittet og derfor skal tilbydes en forundersøgelse.

Hvis man oplever symptomer som hurtigt indsættende høj feber, muskelsmerter, nakke- og rygstivhed og små blødninger under huden, skal man henvende sig til festivalens samaritter eller anden læge.

Risikoen for smitte med meningokoksygdom er meget lille, men sygdommen kan være alvorlig, og derfor skal man ringe 1-1-2, såfremt man frygter, man kan være ramt.