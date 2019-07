Utroligt festivalmirakel

Storbritanniens største musikfestival, Glastonbury, viser, at det godt kan lade sig gøre at få gæsterne til at rydde op efter sig

Søndag forlod flere end 100.000 trætte festivalgæster Roskilde efter at have festet igennem i mere end end uge.

Nu følger som sædvanlig en kæmpemæssig opgave med at få de mange tusinde efterladte telte og bunker af camping-vraggods samlet, sorteret og brændt af.

Sådan så der ud i Roskilde dagen efter, festivalen var slut. Foto: Per Lange

Umiddelbart før afholdelsen af Roskilde Festival løb Storbritanniens største musikfestival, Glastonbury, af stablen.

Her festede cirka 200.000 gæster i fem dage, hvor der blev gået til den med stort set samme intensitet som på den danske dyrskueplads.

Jævnet med jorden: RoSKRALDE Festival er slut

Behovet for efterfølgende oprydning er dog langtfra identisk.

I Glastonbury er der nemlig noget, der tyder på, at de unge har forstået budskabet om, at det er bedst for både samvittighed, pengepung, klima og miljø, hvis man husker at fjerne sit skrald, når man er færdig med at feste.

Unikke Roskilde-fotos: Så meget svinede de unges forældre

I et opslag på Instagram fremviser Emily Eavis, der sammen med sin far Michael Eavis er med til at arrangere festivalen, et billede der tydeligt viser, hvordan festivalens campingområde kort tid efter endt festival allerede ser ud til at være ryddet.

Den britiske avis The Guardian skriver, at kun 500 ud de i alt 55.000 opslåede telte blev efterladt.

En tydelig træt Glastonbury-gæst har husket sin sovepose og sit campingudstyr. Foto: Ritzau Scanpix

FAKTA: Koster en million om dagen







Den store oprydning på Roskilde Festivals campingområder varer længe og koster mange penge. Foto: Per Lange

Det koster otte millioner kroner at rydde op efter de otte dages festligheder, hvor der de seneste år er blevet efterladt intet mindre end 2400 tons affald hvert år - i form af især totalsmadret campingudstyr på de grønne arealer.

Hvis man har svært ved har svært ved at forestille sig, hvor enorme mængder affald 130.000 festivalgæster kan producere - og efterlade - i løbet af en uges tid, kan det oplyses, at det svarer til knap 450 elefanter eller ti gange vægten af frihedsgudinden i New York.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

MYTE: De hjemløse får min luftmadras

Hvis du mangler en gratis, blå luftmadras, kan de afhentes i Roskilde. Foto: Per Lange

Det er en sejlivet myte, at hvis man efterlader sit smadrede telt, liggeunderlag og sovepose på campingområdet, så vil det blive indsamlet, sorteret, klargjort og delt ud til trængende modtagere - eksempelvis hjemløse og flygtninge.

Fra festivalens side oplyser man dog, at det aldrig har været tilfældet. Et sorteringsarbejde i den størrelsesorden kan festivalen slet ikke håndtere, og langt det meste campingudstyr ryger derfor direkte til forbrændning.

Babes og badejern: Se pletskuddene fra Roskildes badesø

- Der er opstået en myte om, at efterladt campingudstyr indsamles og gives videre til gode formål, hvilket ikke er tilfældet. Alt efterladt campingudstyr bliver til affald, lyder det kort og kontant fra festivalen.

På Roskildes hjemmeside svarer festivalen selv på spørgsmålet om, hvorfor det efterladte udstyr ikke gives videre.

Hvorfor donerer I ikke alt efterladt campingudstyr til hjemløse?

- Så mange hjemløse findes der heldigvis ikke. Når det kræver 80.000 mennesker at slå lejrene op, kræver det også 80.000 at pakke dem sammen igen, så opgaven er ikke praktisk mulig.

Før og efter - kan du se forskellen?

Billedet uden telte med det flotte, grønne græs er taget lørdag 30. juni, umiddelbart før portene til campingarealerne blev åbnet klokken 16.

Billedet med skrald og smadrede telte er taget søndag 7. juli klokken 12.00.