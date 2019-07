Van(d)vittig skumfest: Bryster, baller og bobler

- Årets bedste fest!

Skumindsmurte, unge mennesker væltede fredag eftermiddag rundt til en skumfest uden lige på Roskilde Festival, og blandt de gæster, som Ekstra Bladet mødte, var der bred enighed om, at de var en del af den bedste fest på årets festival.

Skumfest i Dream City er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor festivalens gæster kan få et (for de flestes vedkommende) tiltrængt bad og samtidig danse til arme og ben er ved at falde af.

Se også: Beskidt nøgendating på Roskilde

Under stor jubel bød arrangørerne, campen Brandstationen i Dream City, velkommen til skumfest og skruede op for popgruppen S.O.A.P.'s 90'er-hit 'Soap is in the Air', mens de første skumgæster sprang op i et badebassin og begyndte at smøre sig selv og hinanden ind i kridhvidt skum.

Mens gæsterne strømmede til, skiftede skummet farve fra hvidt til brunt, men om det var beskidte gæster eller bare mudderet, der farvede skummet, vides ikke. Det holdt dog ikke festivalgæsterne fra at feste, som var der ikke en dag i morgen.

- Jeg skal fortælle mine børnebørn om det her, udbrød en skumfestgæst, som Ekstra Bladet mødte til festen.

- Mine børnebørn skal feste lige så vildt, som jeg gør, råbte han, inden han kastede sig ind i skumfesten igen.

Tyvstarter vinderen af nøgenløbet?

Helt skørt blev det, da arrangørerne hev en glidebane frem og gæsterne kastede sig ned af den skum- og mudderindsmurte presenning - nogle tog turen ridende på badedyr, mens andre kastede sig ned at glidebanen på deres bare maveskind for til sidst at ende ude på jorden og kom op smurt ind i en udefinerbar brun masse.

Se eller gense det glade vanvid udfolde sig i videoen øverst i artiklen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Godt nok mente flere af gæsterne, at skumfesten var 'årets bedste fest', men da der tidligere på ugen blev holdt glimmerwrestling, var stemningen også høj.