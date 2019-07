Vildt stunt går helt galt

Frederik tog chancen og hoppede over sine venner på cykel

Roskilde Festival sendte Frederik Lundgaard mod skyerne, da han onsdag valgte at agere stuntmand i campingområdet.

En affyringsrampe, som ville have gjort handymandens mester, Macgyver, stolt, sendte cykelrytteren hen over sine kammerater.

- Jamen det var egentlig ikke min ide, men mere en fælles tanke. Jeg så bare mig selv som den mest oplagte kandidat, siger Frederik Lundgaard med et grin.

Højt at flyve

Dybt at falde. Sådan lyder ordsproget, og det viste sig at være ganske sandt, da den nyudsprungne stuntmand igen fik kontakt med jorden.

Det blev ikke en flot landing, men derimod måske en lidt bøvet opvisning. Men det var egentlig også helt efter planen.

- Vores camp hedder 'Camp Bøvert', så der skulle laves noget bøvet, siger Frederik Lundgaard.

Store præstationer kommer som bekendt sjældent til en billig pris, hvorfor den gæve festivalgænger også lige nu er taget hjem for at komme sig oven på episoden.

- Jeg tog op til samaritterne bagefter, og der var heldigvis ikke nogen brækkede knogler. Jeg har dog slået skulderen lidt, siger han og understreger, at han selvfølgelig er at finde på Roskilde Festival inden længe igen.

