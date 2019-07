Vildt vejr hærger Roskilde: - Det er voldsomt!

Der er ikke meget sol at spotte på Dyrskuepladsen i Roskilde tirsdag eftermiddag.

Her blæser det nemlig kraftigt, og det giver udfordringer for de tusindvis af festivalgæster på dette års Roskilde Festival, der alle for længst har placeret deres telte og pavilloner på pladsen.

Men overalt på festivalpladsen ser man tirsdag væltede pavilloner, telte, der er ved at flyve væk, og febrilske festivalgæster, der desperat forsøger at sørge for, at deres ejendele ikke bliver taget af vinden.

Ida og hendes veninder er trætte af blæsten. Foto: Per Lange

Ifølge DMI blæser det tirsdag med vindstød på op til 18 m/s. omkring Roskilde Festival, og det skaber en del frustration hos festivalgæsterne.

- Sidste år var der sol hele tiden. Så det havde vi regnet med, at det ville være igen i år. Det ødelægger lidt oplevelsen, at det blæser så meget. Ens hår flyver rundt, og man tænker hele tiden på, om ens ting falder ned. Man skal hele tiden rundt og ordne det, og man kan ikke rigtig slappe af. Det hele blæser bare væk, siger 18-årige Ida, da Ekstra Bladet møder hende i hendes camp, mens hun uden det store held forsøger at sikre campens pavillon mod at flyve til Langtbortistan.

- Man kan dog stadig godt holde det gode humør oppe. Det er kun lige om morgenen, når man står op og har tømmermænd, at det kan blive lidt træls, tilføjer hendes veninde Anna.

Anna forsøger at holde styr på pavillonen. Foto: Per Lange

Pigerne gjorde, hvad de kunne for at holde på deres pavillon. Foto: Per Lange

I campen har de på grund af vejret haft en del problemer med at holde på deres ejendele.

- Vores presenning faldt sammen og ned i vores telt, imens vi lå derinde. Det er ikke særlig godt. Det er noget lort, og det er skideirriterende. Det gør det mere svært at være hernede, fordi man skal tage stilling til, om ens ting blæser væk eller går i stykker på grund af vinden. Man skal være på vagt. For pludselig kan man få en presenning eller noget andet i hovedet. Det er voldsomt, siger hun, mens hendes veninde pludselig brøler:

- Det er noget lort. Jeg hader det her vejr i fucking lorte Danmark. Hvorfor skal det lige blæse nu, råber Ida, mens hun forgæves igen forsøger at sikre campens pavillon mod blæsten.

Også i weekenden blev festivalen ramt af kraftig blæst, som du kan se her.

Du kan se billeder af blæstens ødelæggelser her:

Foto: Per Lange

Foto: Per Lange

Foto: Per Lange

Foto: Per Lange

Foto: Per Lange

Foto: Per Lange

Ikke så fedt

Længere nede på festivalpladsen møder Ekstra Bladet 20-årige Nicolai Leon Nielsen. I hans camp kæmper de også med vejret.

- Det er faktisk ikke særligt fedt. Det blæser fucking meget, og vi var nødt til at tage vores pavillon ned, ellers ville det blæse væk. Vores telt er også ved at blæse væk. Det går ikke, siger han og fortæller, at de ikke har sikret deres ting mod vinden.

- Vi har ikke gjort noget for at stormsikre. Vi drikker bare nogle ølbong. Det hjælper, for så kan man ikke mærke, at det blæser. Vi fokuserer på det positive, siger han med et grin.

Nicolai Hauge (th.) og Benjamin Nielsen holder humøret højt trods det dårlige vejr. Foto: Per Lange

Også de to 18-årige venner Nicolai Hauge og Benjamin Nielsen har haft udfordringer i det blæsende vejr. En af deres venner fik tilmed en metalstang i hovedet tirsdag formiddag, fordi det blæste så meget.

- Vi havde to pavilloner, men fordi vinden er så voldsom, er metalstængerne knækket i leddene, så vi har prøvet at forstærke den med ekstra stænger og gaffatape. Vi havde to, og den ene fløj hen over teltene, så en i teltet fik metalstangen i hovedet. Han er dog okay, forsikrer Benjamin Nielsen.

De to fyre lader sig ikke slå ud af lidt modvind, men har dog valgt at sikre både deres telt og pavillon ekstra godt.

- Det giver en charme, at det er så dårligt vejr. Det er koldt nogle gange. Så er det varmt, og det er lidt hyggeligt, fordi man er sammen med vennerne om at gøre det sjovt igen, siger Nicolai Hauge, der bliver suppleret af Benjamin Nielsen:

- Den ene pavillon ligger nu og beskytter vores telt, hvis der kommer regn, og hvis der kommer godt vejr igen, så tager vi den op igen og håber, den ikke blæser væk. Vores telte var også ved at flyve væk, så jeg har slået tre ekstra pløkker i, så nu håber jeg, at det kan holde.