20 kvinder: Derfor har vi analsex

Analsex står højt på især mænds seksuelle ønskeliste. Knap så massivt figurerer numselege på kvinders bucket-list.

Det kan man forvisse sig om ved at se fx statistik fra pornosites og på diverse mere eller mindre seriøse undersøgelser om folks sexfantasier.

Ikke desto mindre lægger en hel del kvinder bagdel til.

Undersøgelser viser, at cirka 50 procent har prøvet det, mens nogen færre dyrker det med jævne mellemrum.

Men hvad får så nogle kvinder til at have analsex? Det har nogle amerikanske forskere sat sig for at finde ud af.

I studiet ‘Perceptions of Anal Intercourse Among Heterosexual Women: A Pilot Qualitative Study’ i det videnskabelige tidsskrift ‘Sexual Medicine’ fortæller 20 kvinder i alderen 20-50 om deres analerfaringer.

Nysgerrighed

Deltagerne blev interviewet af en kvindelig researcher i cirka en halv time. De 20 kvinder havde alle haft analsex inden for de seneste tre måneder.

Og det fremgår, at mange faktorer er på spil, når man beslutter sig for anal: Kontrol over situationen, tillid til partneren, personlig nydelse, seksuel nysgerrighed og mod på eksperimenter.

Ydermere viser undersøgelsen, at de fleste af kvinderne mener, at analsex er ildeset og tabuiseret i forhold til normer, og at de derfor sjældent deler deres numseerfaringer og lyster med veninder og sundhedsvæsnet. Hvilket ligger forskerne på sinde, for som de anfører, er ubeskyttet analsex forbundet med større risici i forhold til HIV.

Kvinderne havde haft mellem 4 og 28 sexpartnere, og gennemsnitsantallet for analsexpartnere var 2.

Halvdelen rapporterede om analsex mindre end en gang om måneden, og 15 procent meldte om analsex på menuen hver uge.

Lige den slags tal er måske ikke så interessante, fordi gruppen er så lille. Til gengæld er det mere givende at se på analmotiverne.

Dem redegør forskerne for således, hvor HAI betyder heteroseksuelt analsamleje:

Ovenstående viser overordnet, at en lang række faktorer har indflydelse på, hvad der i sidste ende får kvinderne til at dyrke analsex: Normer, holdninger, viden, erfaringer, lyster, etc.

Derfor

Her følger nogle af de mest påfaldende og gennemgående motivationsfaktorer:

Porno ses som den vigtigste eksterne påvirkningsfaktor, fremgår det af kvindernes udtalelser. Pornoen har indflydelse på både samfundets normer og på den enkelte kvindes negative og positive holdninger til analsex, også selvom ikke alle kvinder selv ser porno.

‘Jeg har aldrig set porno, hvor analsex så dejligt ud’, melder en kvinde, mens en anden udtaler: ‘Jeg så noget porno, hvor analsex var omdrejningspunktet, og det kunne jeg virkelig godt lide.’

En tredje kvinde mener, at porno påvirker synet på analsex og kvinder negativt:

‘Porno objektificerer kvinder, og de fremstår som gratis varer på hylden. Jeg formoder derfor, at kvinder, som vil dyrke analsex, bliver set lidt ned på.’

Andre deltagere mener, at analporno er med til at normalisere numsesex.

Holdninger

En del af kvinderne havde et negativ syn på analsex, før de prøvede det. De var enten bange for mulig smerte, eller for at de ville blive set ned på som billige. Andre var mere positive til at begynde med, især fordi de var seksuelt nysgerrige:

‘Det virker, som om det er dristigt og udforskende at prøve at finde nye måder og steder af få erotisk nydelse.’

Og en del fortæller, at de med tiden og erfaringer har ændret synet på analsex til at være mere positivt. Og således synes de også, at andre kvinder burde prøve analsex.

Debut

Næsten alle deltagere meldte om en knap så positiv analdebut, typisk smertefuld, og en del følte sig pressede til det af partneren.

‘Han hamrede den faktisk bare ind. Han sagde ikke noget først. Og det var nok, derfor det gjorde ondt.’

Alligevel fremgår det også, at de lærte at nyde analsex, efterhånden som de slappede af og blev fortrolige med det:

‘Jeg tror, at det er en af den slags ting, som kan være virkelig givende, når man først er tryg ved det.’

Skam

Mange af deltagerne fortalte, at veninders negative syn på analsex havde påvirket deres eget, og de derfor heller ikke talte om egne analerfaringer med veninder og venner - ligesom de også mente, at samfundets normer i forhold til sport i 2’eren er fordømmende:

‘Jeg føler, der er meget skam og stigmatisering omkring analsex i samfundet, for det er et beskidt sted, og folk ved ikke, hvordan de skal tackle det.’

En anden siger: ‘Analsex er stadig tabu, det er mere noget, som en prostitueret eller pornostjerne vil gøre. Eller konen vil prøve en gang eller to med sammenbidte tænder bare for at holde det ud.’

Selv om mange mener, at normer nok afholder andre kvinder fra at prøve det, mente de ikke selv, at de samme normer har afholdt dem selv.

Nydelse

Hvorfor gør de det så?

De mest udbredte motiver er: Partnerens nydelse, egen nydelse og seksuel eventyrlyst. Kun en deltager meldte ikke, at parternes lyst er medvirkende årsag til de anale udfoldelser.

Nogle gør endda mest for kærestens skyld: ‘Det er noget, jeg gør for hans skyld, det er noget, jeg på en eller anden måder ofrer for ham.’

Andre gør det for egen nydelse:

‘Det er en helt anden følelse, og det giver kraftige orgasmer. Ja, jeg nyder det virkelig.’

Nogle bruger om analsex som en præventionsform, andre som alternativ til vaginalsex under menstruation. Kun få kvinder melder om, at analsex mest sker på deres initiativ, mens det for restens vedkommende sker på fælles eller mandens initiativ.

Kontrol

Ydermere fremgår det, at det er mest sandsynligt for kvinderne, at de dyrker analsex, når de føler, de har kontrol over forløbet, når manden ikke bare tromler på, at han spørger ind til, om det er ok.

Og så forekommer analsex helt klart mest i faste forhold, hvor kvinderne generelt føler, at de er mere trygge ved at sige til og fra - hvilket står i kontrast til engangsknald. Tillid, tryghed og kontrol er med andre ord helt basale elementer for kvindernes lyst til at dyrke og nyde de anale lege.

‘I’ve been with a lot of guys, and the guys that I’ve done it with are the guys that I’m closer to at least, so it’s more exciting when it’s with someone that I could trust a lot and—like I know that if I wanted to stop, they’d stop. Or I know that they’d try to go slow instead of just stick it in. So that’s exciting when I have a guy that I can super trust with that.’

I det hele taget er kommunikation omkring sex og forhold med til at give kvinderne en fornemmelse af have kontrol og dermed også lyst til analsex:

‘Ja, jeg føler mig tryg nok til at bringe nye ideer på banen, til at lytte på hans, til at reagere på mine følelser og til at være med på det eller ej. Jeg føler mig lyttet til og respekteret.’