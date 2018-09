23-årige Ditte om sit orgasme-projekt: Kæresten får mere sex end nogensinde

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Her sidder kvindens orgasmer --

Ditte og kæresten booster i disse uger sexlivet via Dittes medvirken i kvinde-projektet ‘30 dage med orgasmer. Samtidig har den unge kvinde fået øjnene op for, hvad et helt bestemt stykke sexlegetøj kan gøre for projektet.

- Jeg har altid haft meget svært ved at få orgasme. Både i forbindelse med onani og sex sammen med kæresten. Så da jeg læste om det her projekt, så jeg en mulighed for at kunne lære noget mere om mig selv - og om hvordan min krop reagerer og fungerer i forbindelse med onani og sex, siger 23-årige Ditte fra Sønderjylland.

Ditte, der har været sammen med kæreste i fem år, meldte sig til det omtalte orgasme-projekt, der er iværksat at sexlegetøjblogger JoanB. Her har en række danske kvinder tilmeldt sig for at for at finde ud af, hvad daglige orgasmer i en måned gør ved krop og humør.

- Selv om der endnu er et stykke tid til, at de 30 dage er gået, så har jeg allerede opnået en masse positivt. Hvor jeg tidligere nemt kunne være en time om at opnå orgasme, der frustrerede både mig selv og kæresten, så går det meget hurtigere og nemmere. Nu kan jeg en hverdag, som regel om morgen, og indimellem også flere gange om dagen. Jeg har også fået øjnene op for, hvad en effektiv klitorisvibrator kan gøre, fortæller Ditte, der arbejder som pædagogmedhjælper.

- I de første dage, hvor jeg skulle have orgasme, følte kæresten sig sat en smule ud på sidelinjen. Jeg ønskede at klare det selv, for lige som at få en føling med tingene. Og det var han da lidt ærgerlig over. Men nu er han på alle måder kommet med ind over og er blevet lige så glad for, at jeg deltager, som jeg selv er. For pludselig får han mere sex end i lang tid, griner Ditte, der primært er morgenmenneske, når det kommer til den daglige orgasme.

- Jeg får helt klart mere energi af det her og samtidig også noget mere lyst. Så når projektet er overstået om 14 dages tid, så regner jeg helt klart med at fortsætte på egen hånd. For at kunne bibeholde de goder, de daglige orgasmer nu engang belønner mig med, siger Ditte.

Orgasmer gør dig glad

Også kvinden bag konceptet JoanB er glad:

- Tilbagemeldingerne fra pigerne, der deltager, er langt hen ad vejen meget positive. Men når man fra den ene dag til den anden pludselig ‘skal’ have en orgasme, så kan man være nødt til at tænke det ind i skemaet. Eller bruge 10-20 minutter til at hygge sig med det, når muligheden i løbet af dagen opstår.

- Selv bruger jeg gerne en hurtig orgasme til at få lidt mere energi til at komme ud af sengen om morgenen på - eller i forbindelse med lidt alenetid med mig selv om aftenen.

- Desuden er jeg i den heldige situation, at jeg ofte kan kombinere det søde med det sure, da jeg næsten altid har et stykke sexlegetøj liggende, jeg skal have testet og skrevet om, siger JoanB, der sammen med blogger-veninden Mill står bag 30 dage med orgasmer.



JoanB deltager også i projektet. Privatfoto

Orgasmer er en menneskeret

Lyst avler lyst

Det er JoanB’s erfaring, at det gavner det fælles sexliv:

- Ikke mindst i de perioder, hvor man har lidt for meget om ørerne. For lyst avler lyst. Så selv om man ‘tvinger’ sig selv til en orgasme hver morgen eller aften, så foregår det jo aldrig helt uden lyst, når man først er i det - og ofte er der heller ikke langt fra at klare tingene selv, til at partneren undervejs eller efterfølgende kommer med ind over. Sådan er vi kvinder jo for det meste heldigvis også, siger JoanB fra Joanb.dk

Læs hvad Ditte og andre medvirkende i 30 dage med orgasmer med egne ord fortæller om deres første tid med ‘tvangsorgasmer’ på daglig basis.

