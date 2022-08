Ida smed bh'en for mange år siden, og ofte går den nordjyske single heller ikke med trusser. For Ida handler nøgenhed om at være fri i kroppen.

For 50 år siden var hel eller delvis nøgenhed her i Danmark, hvad enten man var ude eller hjemme, meget mere almindeligt og accepteret, end det er i dag. En tid og tidsånd, som dog så småt er ved at vende tilbage. 28-årige Ida er en af de unge kvinder, der her i 2022 går forrest. Vi taler om at klæde sig på eller af, som man nu engang lyster.