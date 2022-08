28-årige Mathilde: Sådan bliver du en god bolleven

Singlekvinden Mathilde lever det frie sexliv med faste bollevenner og jævnlige besøg i den lokale swingerklub. Her fortæller den attraktive 28-årige kvinde, hvordan man bliver en rigtig god bolleven

1. oktober 2020 valgte Mathilde efter et langt tilløb at forlade kæresten, og allerede en dag eller to efter havde hun sex med en anden mand.

Atter få dage senere besøgte hun første gang nogensinde en swingerklub, Tucan Club ved Kolding, og dermed havde den nybagte single prikket hul på den sexrejse, hun med stor iver og entusiasme fortsat er på.