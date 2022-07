34-årige Lina: Derfor falder kvinder for bad boys

Ekstra Bladet

Der er ikke meget nyt i, at kvinder falder for såkaldte 'bad boys' - eller 'fuck-boys' som de kaldes nu til dags.

I ved; typen, der er frembrusende, kæk, fræk, fuld af selvtillid og ikke bange for at tage, hvad han vil have. Det kan kvinder godt lide.

Hvad vi til gengæld bryder os knap så meget om, er hans tendens til at være utilregnelig.