34-årige Sarah elsker sit job: Lever af at arrangere luksus-orgier

En måde at blive lykkelig på er, at sørge for ens hobby også er ens job. Det er unægteligt sjovere at leve af at lave noget, man elsker.

Sarah Jane Banahan har stor succes fagligt såvel som privat med at organisere swingerfester.

Den 34-årige britiske singlepige har nemlig et eventbureau sarahjaneafterdark.com, hvor hun hjælper ligesindede mænd og kvinder med at holde orgier.

Den tidligere lingerimodel fik en åbenbaring for et par år siden, da hun gav sin daværende kæreste en sexfest - i fødselsdagsgave. Det var så stor en succes, at hun efterfølgende sagde sit job op og fyrede kæresten for at gå helhjertet ind i swingerlivet.

Se også: Her får du Europas frækkeste feriesex

Sarah Jane er sexskribent og nu og da model:

Festerne, som hun arrangerer på luksuriøse steder, giver deltagerne mulighed for at drikke, socialisere og udtrykke sig selv seksuelt. Banahan, der beskriver sig selv som vild, excentrisk og som en seksuel energibombe, mener, at swingerlivet ikke længere er plat og vulgært.

- Jo mere jeg gør det, desto mere giver det mig lyst til at fortsætte. Jeg er en perfektionist, en seksual afviger, Men det betyder ikke, at jeg leger med alle, men det betyder, at jeg klæder mig ud, spiller en rolle, og det er den slags ting, der ophidser mig, siger swingerarrangøren til themirror.co.uk.

Hun nyder sit travle swingerliv, så der er ikke tid og lyst til en fast kæreste.

- Jeg får venner for livet, og jeg elsker samhørigheden med ligesindede. Vi deler vores oplevelser og organiserer møder på internationalt niveau. Jeg nyder at se folk glade, forklarer Banahan, der fortæller, at hun og hendes medarrangører elsker at overvære festerne.

- Det er vores passion af bringe ligesindede sammen.

Se også: Charlotte, 50: Swinger gerne med sorte mænd og indvandrerfyre

Til Fuse Magazine fortæller Banahan, at man skal tænke på festerne som taget ud af Francis Scott Fitzgeralds ‘Den store Gatsby’ - med et sexlag ovenpå:

Mændene i smoking, kvinderne i undertøj, en limousine bringer deltagerne til det hemmelige og eksklusive sted, et slot, en yacht, et luksushus ved stranden, sexede modeller er værtinder og viser dig rundt - og så er der fri leg.

Den 34-årige swinger har travlt - men ikke for travlt til at lave små videoer til sine fans:

4th day in

No sleep

Jet lagged

And time to go home in 3 hours pic.twitter.com/qo1x4pqQ68 — Sarah Jane (@sazzajane0) June 10, 2019

Se også: 148.000 følger swingerpars eskapader

Sarah Jane fortæller, at ikke alle kan komme med til sexfesterne.

- Nogle tror, at de bare skal sende intimfotos, og så bliver de inviteret. Nej, sådan fungerer det ikke. Det handler ikke om, hvor stor din diller er. Sex er en del af det, men mange, især mænd, blamerer sig selv ved at ankomme med kønsdelene fremme. Men den type er ikke velkomne, siger Sarah Jane, der desuden håber, at folk med tiden får lidt færre fordomme omkring swingerlivet.

- Jeg ville ønske, at folk kunne være lidt mere frisindede og indse, at det ikke er så vulgært længere. Det handler om samhørighed og om at udtrykke sig selv seksuelt. Jeg skammer mig ikke over noget. Ingen, der har denne livsstil, burde skamme sig.

Jane giver fingeren til folk med fordomme:

My darling, open your mind to the world and the many different ways that can be found in it, before making hasty judgments of others. Live a little, play a lot and fuck off to the ones that can’t see the magic ☝️ #magic #judge #columnist #fuckem #life #entrepreneur pic.twitter.com/Aot9OAPYcw — Sarah Jane (@sazzajane0) July 6, 2019

Se også: Sådan er den gode swinger