Joan Pickering fortæller om personlige erfaringer med mere sanselig sex, hvor de mere frække og 'forbudte' fantasier også har mulighed for at komme i spil

Sanselig sex – ja, hvad dækker det egentlig over? For mig er det ikke en form for sex, jeg tidligere har været specielt bevidst om – i hvert fald ikke før jeg kom på den anden side af de 30-35 år, hvor jeg for alvor begyndte at tænke over, hvad der virkede bedre end andet i sengen.