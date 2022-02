46-årige Joan: Her skal I huske sex og onani

Joan er mor til to piger og en dreng og har under alle tre graviditeter været ekstra opmærksom på at onanere og dyrke sex - til stor glæde for både sig selv og sin mand

Ekstra Bladet

Det er meget vigtigt for parforholdet, at man sørger for at dyrke intimiteten og pleje sexlivet under graviditet, hvor den gravides store bryster kan give helt nye muligheder for sexede lege.