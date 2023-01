Skulle du savne et nytårsforsæt, har Lina et stærkt ét af slagsen til dig

Nytåret er som bekendt forandringens tid.

Et nyt år betyder fokus på krop, sjæl og sind. Det er nu, vi skal være sundere, tyndere, rigere og mere succesfulde end nogensinde før. Et nyt år betyder en frisk start og chancen for at viske tavlen ren.

Men spørger du mig, mangler der noget helt essentielt i ligningen.