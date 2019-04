Åh Gud: Disse mennesker tror, at porno er virkelighed

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Porno fucker med din hjerne --

Vanligvis skal man tage statistik fra pornosites med et gran salt og en knivspids skepsis - men de seneste data fra det store tubesite xhamster.com bekræfter, hvad mere videnskabelige studier tidligere har peget på:

Religiøse pornobrugere har det virkelig svært med deres eget pornoforbug - og ikke nok med det: De tror gudhjælpemig også, at porno er en præcis gengivelse af ægte sex.

Ifølge SimilarWeb er xhamster med flere end 1,1 milliarder besøg i marts nummer 19 over verdens mest populære sites. Klodens største pornosite, pornhub, er nummer syv. De havde små 3,4 milliarder besøg i marts.

Folkene på xhamster stillede en række spørgsmål til mere end 11.000 amerikanske brugere. Det handlede om, hvem brugerne er, hvad de ser, og hvordan de har det med, hvad de ser, samt om deres religiøsitet eller mangel på samme.

Små ni procent af brugerne beskriver sig selv som meget religiøse - og kun 27 procent betegner sig selv som ikke-troende overhovedet. Her skal man lige huske på, at amerikanere generelt er mere spirituelt-religiøst anlagt end mange andre befolkninger i den vestlige verden.

Så begynder det himmelråbende morsomme: I den ret lille gruppen af personer, som bruger mange penge på porno (mere end 7000 kroner årligt) er der dobbelt så mange meget religiøse. De fleste af alle pornobrugere kaster dog ingen penge efter porno overhovedet. Undersøgelsen også foretaget af et gratissite.

Hvilken type porno er de gudfrygtige så mere tilbøjelige til se? VR-porno og livecams hitter, ligesom også kvindeorienteret porno, vintage-porno, samt porno med handling er mere populært blandt troende. Og omvendt er de langt mindre interesserede i homo- og bisex, transporno og cockolding.

På trods af at de ikke bryder sig om amatørporno, er der dobbelt så mange af de meget religiøse, som tror på, at porno er præcis gengivelse af ægte sex. Næsten halvdelen er af den opfattelse. Måske de samme, som har en fundamentalistisk tro på Biblen som én-til-én gengivelse af Guds ord. Du ved, Verden blev skabt en lille uge og så videre.

Således kan det heller ikke komme bag på mange, at flere af de meget religiøse pornobrugere mener, at den nuværende (i danske øjne temmeligt mangelfulde) seksualundervisning er tilstrækkelig og i øvrigt kan klares i hjemmet.

Men vent, der er mere halleluja-halløj med de religiøse pornobrugere: Næsten halvdelen af dem føler skam omkring deres forbrug - hvilket er dobbelt så mange som blandt mindre troende - og denne skam er endnu mere markant, når pornoen fx er med bøsser eller BDSM. Og så er de heteroseksuelle, religiøse, sorte kvinder dem, der er allermest tvivlende på værdien af eget pornoforbrug: 70 procent har det stramt.

Vicedirektør for xhamster.com Alex Hawkins udtaler:

- Studiet peger på, at personer med meget religiøs baggrund måske ikke har en passende forståelsesramme til pornoen, og som konsekvens deraf lider de. Ikke-religiøse brugere føler mindre skam og tvivl i forhold til forbrug.

Hawkins mener, at tallene afkræfter en myte om, at de gudstro i hemmelighed er storforbrugere er bøsse- og transporno.

- De er med andre ord ikke nødvendigvis hykleriske i forhold til eget forbrug. Men at de har moralske kvababbelser med almindelig porno og deres ret høje udgifter til porno måske forklarer, hvorfor politikere i meget religiøse områder kalder porno skadeligt (flere amerikanske delstater har erklæret porno for en trussel mod den offentlige sundhed, red.).

- Brugerne lider, men det skyldes snæversynet moralisme, ikke pornoen i sig selv.

Se også: Porno som kur mod religion

Religion

Flere tidligere videnskabelige studier har vist, at religiøse mennesker oftere betragter eget pornobrug som problematisk

For det ser ud til, at hvis pornobrugeren går i kirke og/eller tager Biblen bogstaveligt, melder han sandsynligvis om mindre tilfredshed med sexlivet - fordi han er endt i en moralsk konflikt med sig selv.

Det er nogle af konklusionerne på tre helt nye amerikanske studier. Sociologen Samuel Perry fra University of Oklahoma står bag alle tre, som på hver sin måde undersøger sammenhængen mellem religion og moral, porno og sex- og samliv.

Her følger et sammenkog af undersøgelserne, der tager udgangspunkt i analyser af flere tusinde amerikanske mænd (og kvinder), deres religion og anskuelser, pornobrug, psykiske helbred og sex- og samliv.

Det er mere sandsynligt, at amerikanske mænd (men ikke kvinder), der mener, at der er forkert at bruge porno, men som alligevel ser det, udviser tegn på depression - i forhold til dem, som ikke har denne moralske konflikt.

Mænd, som ikke har et problem med porno som sådan, men som ser virkelig meget af det, har dog også større sandsynlighed for at have depressionstendenser - hvilket så, ifølge forskerne, viser, at depressive mænd har en tendens til at se meget porno som en måde at tackle deres elendighed.

Sådan er pornobrugerne - Hvilken type er du?

I et af studierne undersøgte man 1501 repræsentativt udvalgte mænd og kvinder for, hvor tilfredse de var med sexlivet, hvor ofte de gik i kirke, hvor ofte de besøgte pornosider og i hvilket omfang, de havde en bogstavtro fortolkning af Biblen.

For kvinder var pornoforbrug ikke relateret til tilfredshed med forholdet. Men blandt mænd opdagede man en negativ korrelation - mandlige pornobrugere var mindre tilfredse med sexlivet end ikke-brugere, både singler og folk i faste forhold.

Da man så tog religionsparametret i brug, trådte der interessante konturer frem: For mænd, som ikke gik i kirke regelmæssigt og/eller som ikke tog Biblen bogstaveligt, forsvandt denne sammenhæng mellem pornobrug og seksuel utilfredshed.

Det var kun de sande troende, der så porno, som havde det dårligt med sexlivet.

Med andre ord; hvis porno er skidt i sig selv, burde denne sammenhæng gælde alle. Så effekterne af pornobrug er afhængig er den moralske kontekst.

Endvidere fremgår det, at personer, der mener, at pornoforbrug er moralsk forkert, sandsynligvis føler skyld og skam over deres pornovaner - hvilket kan forklare den mindre sextilfredshed.

Hvorfor denne sammenhæng kun spores blandt mændene, er uklart, men det kan skyldes, at mænd ser mere porno, og derfor oftere oplever de moralske skrupler.

Alt i alt viser studierne, at pornoforskere skal huske at tage deltagernes moralske anskuelser i mente, når de vil undersøge effekterne af pornoforbrug.