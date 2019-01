Årets første pornoprisfest stod i kvindernes tegn

-- SE trailer til årets pormnofilm over artiklen --

30-årige Abigail Mac havde en stor aften, da priserne ved Xbiz Awards blev uddelt i Los Angeles natten til fredag dansk tid.

Ikke blot fik filmen i hendes navn ‘Abigail’ prisen for bedste feature-film, hun modtog også den anden helt store hæder som årets kvindelige performer.

Festen blev hostet af navnkundige Stormy Daniels, som har fortalt, at hun har haft sex med Donald Trump, før han blev præsident.

Men aftenen tilhørte altså brunetten Abigail Mac, der begyndte i branchen som camgirl og siden har arbejdet for mange af de store selskaber som BangBros, Brazzers, Wicked, Blacked og Tushy.com.



I filmen ‘Abigail’ spiller Mac en parterapeut med en helt særlig tilgang: Hun ser formålet med jobbet som at hamre det sidste søm i parforholdskisten og anser ingen for at være uerstattelige. Hun knalder med sine klienter. Og det gør hun så i form af analsex, trekant, dobbelt penetration (hendes første) og lidt lesbisk - blandt andet sammen med Kissa Sins, Prince Yahshua og Mick Blue.

Så yndig tager Abigail Mac sig ud på Instagram, hvor hun har 1,7 millioner følgere:

‘Abigail’ er instrueret af en anden kvinde, som også havde en stor aften, Kayden Kross, idet hun modtog den næst mest eftertragtede instruktørpris som årets feature-film-instruktør.

I det hele taget var det kvindernes aften, for en tredje kvinde, Bree Mills, hentede vinder-trofæet for sit samlede instruktørvirke i 2018. Mills står også bag et omtalt #metoo-tiltag, hvor hendes produktionsselskab har opstillet en række regler for adfærd på filmsettet for at undgå overgreb og lignende.

Mac har tidligere fortalt, at hun brugte 14 timer om dagen på settet på ‘Abigail’, og at hun som forberedelse tog mange timers skuespilsundervisning. Hun ser dog selv helst en særlig slags porno:

- Jeg kan lide at se den slags porno, jeg ikke selv deltager i. Dobbelt penetration (hendes første er så i ‘Abigail, red,), halsknep, dominans. Jeg tror, det er fordi jeg tænder på chok-effekten, siger Mac, der elsker at eksperimentere:

- Vibratorer, dildoer, butt plugs - der er så mange måder at komme på, og kvinder har så mange forskellige orgasmer. Jeg elsker at finde på nye ting.

Abigail Mac vandt også Performer showcase prisen (i ‘Abigail’), og så er både filmen og Abigail Mac nomineret til et hav af priser ved den kommende AVN Awards, der er storebror til Xbiz Awards. Filmen kan blandt blive årets feature, Kayden Kross årets instruktør for arbejdet på den, og Mac har mulighed for blandt andet at hente prisen som årets pornomodel, ligesom de fleste af hendes sexscener i ‘Abigail’ er nomineret i deres forskellige sexkategorier.

AVN Awards finder sted i slutningen af januar.

HERUNDER kan du se video fra den røde løber ved Xbiz-showet, hvor blandt andre Danske Denice K optræder cirka ved 1.14. Her afslører hun, at hun planlægger et comeback i amerikansk porno.

Sådan så danske Denice K ud på den røde løber: