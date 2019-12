Ældre mænd ER gamle grise

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Senionsex er bedre end frygtet --

Da danske Sexus, verdens største sexundersøgelse med 60.000 deltagere, udkom for nylig, bekræftede den en fundamental forskel på mænd og kvinder, som utallige andre studier også har peget på:

Mænd har, generelt set, større sexlyst end kvinder. De onanerer mere, ser mere porno, de tænker oftere på sex, angiver større lyst til hyppigere sex - og det er gældende i alle aldersgrupper.

Det fik selvfølgelig nogle kvinder til at protestere. Den forskel må skyldes, at mænd bare er dårlige elskere, så kvinder får færre orgasmer og dermed mindre lyst til sex.

Men endnu en ny undersøgelse bekræfter, hvad Sexus-studiet så markant peger på. Denne gang med udgangspunkt i ældre mænd og kvinder sexlyster, som ganske forskellige.

Her er grundene til, at mange modne kvinder har mindre sex

Pensionister

To evolutionspsykologer tog fat i 186 ældre beboere i et pensionist-reservat i det sydlige Florida, hvor mange amerikanske seniorer trækker sig tilbage. Deltagerne var i alderen 47-86. Medianalder: 67.

De modne deltagere angav alt fra, hvor mange sexpartnere de har haft og gerne vil have til, hvor ofte de fantaserer om sex.

Seniorporno - fræk sex for og med ældre

Her er resultaterne:

Ældre mænd går mere op i partnerens udseende og mindre i følelsesmæssig og økonomiske stabilitet.

Ældre mænd har større lyst til flere sexpartnere, fx angav flere mænd, at de har haft over 1000 imaginære sexpartnere gennem livet.

Ældre mænd har haft mere uforpligtende sex gennem livet.

Ældre mænd har været mere utro gennem livet.

Ældre mænd kræver mindre tid, før de giver samtykke til sex, både med en fremmed kvinde og med partneren.

Ældre mand fantaserer oftere om sex.

Ældre mænd er oftere liderlige.

Ældre mænd fantaserer oftere om fremmede kvinder og lægger større vægt på udseendet af de forestillede kvinders ansigter og kønsdele.

Forskerne erkender, at gruppen er relativt lille, og at deltagerne kan over- og underrapportere på grund af kønsstereotyper, som kan være mere markante blandt ældre. Desuden kan nogle af deltagerne have aldersrelaterede hukommelsesproblemer.

Ikke desto mindre mener de, at ældre mænd generelt er mere interesserede i sex end kvinder. Ældre mænd er gamle grise.

Derfor dyrker flere seniorsex

Sex? Ja tak! Flere mænd end kvinder vil sige 'ja tak' til sex, hvis en kollega tilbyder det. Det fremgår af et studie i Evolutionary Psychological Science, hvor 1516 mænd og kvinder deltog. Især er mænd begejstrede for sexforslaget, hvis kvinden er fysisk attraktiv. Desuden peger studiet dog også på, at uanset køn bliver seksuelle antastninger betragtet som mindre negative, hvis vedkommende, der kommer med dem, ser godt ud.

Seniorsex er det nye sort