Rikke og jeg havde været tætte veninder i mange år. Gennem tiden havde vi rejst, festet og boet sammen. Alt mellem os havde været fælles: tøj, makeup, mad og penge. Ja, en dag endte vi endda med at dyrke sex med den samme mand.

Vi delte i sandhed alt.

For et par år siden besluttede Rikke og jeg, at tiden var inde til et nyt rejseeventyr.