Agurketid: Gør dette hvis dilleren er for stor

Det behøver ikke at være et problem, at han er smertefuldt veludrustet

En stor diller er ikke nødvendigvis lykken. Det kan være ubehageligt og endda gøre decideret ondt på kvinden, når manden er mere udrustet, end hun har brug for.

Desværre tror mange veludstyrede mænd, at lykken er gjort, når blot de kan levere den der magtfulde og granvoksne erektion: Kvinden falder i svime og får helt automatisk voldsomme orgasmer, når den trænger ind.

Det er muligvis sandt for nogle, men de fleste kvinder er ganske tilfredse med en gennemsnitspenis, som globalt set ligger mellem 12 og 16 centimeter i længde og mellem 10 og 12 centimeter i omkreds.

Så hvad gør man, når han er lidt eller meget for stor?

Det har den britiske sexterapeut Tracey Cox og den danske sexolog Signe V. Bentzen nogle bud på. I videoen over artiklen viser Bentzen sine tricks.

Forspil

Forspil er altid vigtigt. Men når han er stor, er det afgørende, at kvinden er helt og totalt pirret op, våd, blød og penetrationsklar. Ellers kan det være smertefuldt. Så gør jer ekstra umage med langvarig erotisk massage, kildrende fingre og lækker oralsex.

Rolig

Måske bliver hun betaget af synet, når han lukker udyret ud, og måske bliver hun skræmt. Uanset hvad er det god stil at lade ham forstå, at hun har brug for, at han går roligt frem. Og ligesom hvis han er ekstra lille, skal hun ikke udstille ham ved kalde den et monster og tage fat på den som en nonne på en sømandspik.

Glidecreme

Glidecreme kan anbefales i snævre situationer. Også selvom I har nydt al det dejlige forspil, der har gjort hende drivende våd. Brug den vandbaserede, selvom den ikke er så drøj i brug som silikonebaseret.

Oralsex

Ja, de professionelle sabelslugere fra Pornhub tager selv de største svabere til roden uden at klynke særligt meget.

Andre har sværere ved at gabe så stort, så det tilrådes at supplere stimulationen med hænderne. Samtidig sikrer hendes hånd om roden, at han ikke kommer for langt ned i halsen. Brug gerne masser af spyt og eventuelt glidecreme for en blødere og frækkere oplevelse.

Penetration

Husk at penetrere langsomt og helst også at have brugt fingrene først. Hvis han hamrer ind med for megen fart, vil han ramme livmoderhalsen, hvilket kan gøre meget ondt, når hun ikke er klar til det.

Og desuden vil en tyk penis kunne skabe små rifter i åbningen og vaginavæggen, hvis han bare pløjer den op.

Så penetrer laaaangsomt. En centimeter ad gangen sikrer, at hun kan nå at være med, så det ikke gør ondt, og samtidig er det ekstremt pirrende, fordi hun virkelig mærker hans penis.

Buffer

Er han meget lang, og kan han ikke i sin lider-iver lade være med at pumpe løs, når I er kommet op i gear, kan han bruge en stødpudering om penis. Det er en slags badering, som monteres om penisroden, så han ikke kommer helt i bund. Man kan i princippet bruge et tørklæde, men det kan godt risikere at tørre skeden ud.

Med 'baderingen' kan begge parter slappe af, fordi de ved, at hun ikke vil vride sig i smerte under akten.

Pres

Selvom hendes umiddelbare reaktion vil være at spænde op, når han penetrerer, er det ikke tilrådeligt. I stedet bør kvinden eksperimentere med at presse med de vaginale muskler, nogenlunde som når man skal rektalundersøges hos lægen, hvor man også skal presse, snarere end at spænde.

Stilling

En mulig stilling, hvor han ikke kommer for dybt, er, hvor han sætter sig på knæ, sidder på underbenene og hviler numsen på hælene. Hun sætter sig overskrævs på ham, ansigt til ansigt. Hans lår og hendes bagdel agerer stødpuder.

En anden god stilling, hvis han er for stor, er på siden ansigt til ansigt. Hun løfter sit ene ben, så han kan penetrere, indtil han når en behagelig dybde, hvorpå hun hviler benet på hans hofte.

