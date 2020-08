Ananas i egen juice: Du er selv med i sexfantasierne

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Ser kinky porno - men vil ikke prøve det i virkeligheden --

Er du med på en lurer, hvor andre optræder, i dine fantasier eller er du i højere grad selv centrum for de frække udskejelser, når du sexfantaserer?

Det har berømt sexforsker set nærmere på. Altså han har ikke undersøgt lige dine fantasier, men 4000 amerikaneres.

Til sin bog ‘Tell Me What You Want’ udspurgte Justin Lehmiller disse mænd og kvinder om deres sexfantasier, ligesom han undersøgte deres personlighedstræk.

Det siger din perverse fantasi om din personlighed

Kønsdele

Lehmiller fortæller, at ikke bare er der forskel på, om man selv er med i fantasierne, der er også forskellige måder, vi ser på os selv. Nogle ændrer fx krops- eller kønsdele i den erotiske forestilling.

Det fremgår af hans studie, at langt de fleste optræder ofte eller altid i egne sexfantasier. Kun tre procent gør det aldrig.

Til gengæld ser de fleste så en lidt anderledes udgave af sig selv i den frække ønsketænkning. Som figuren herunder, hvor deltagerne har kunnet angive flere svar, viser, er det alt fra krop og kønsdele til alder og rolle i sengen, som ændres i fantasien.

Forskelle

Der er visse kønsforskelle: Kvinden har en tendens til at forestille sig selv med en anden krop (gæt: slankere, større bryster) - mens manden udstyrer sig selv med et kønsorgan, der ser lidt anderledes ud (gæt: større penis).

At især kvinder altså ændrer på kroppen i fantasierne, kan pege tilbage på kulturen, hvor vi i så høj grad har fokus på kvinders udseende. At mænd forestiller sig dilleren større, kan reflektere en kultur, hvor en stor penis næsten altid fremstilles som positivt, i og uden for porno.

Det viser sig også, at mænd i større grad end kvinder fantaserer om sig selv i en yngre udgave, hvilket kan hænge sammen med, at mænd ofte sexfantaserer om tidligere oplevelser og knald, de er gået glip af. Kvinder ser så mere sig selv i fremtidige udgaver.

Ydermere viser Lehmillers tal, at både mænd og kvinder fantaserer om at have en anden sexrolle, end de har til dagligt. De dominante forestiller sig gerne, hvordan det er at være submissiv - og omvendt.

Og hermed peger det på, at vi i vores seksuelle dagdrømme bryder med kønsstereotypier, hvor manden ofte er dominerende, og kvinden underkastende.

Personlighed

Sexforskeren Justin Lehmiller fremhæver, at disse ting hænger sammen med vores personlighed og ikke blot køn.

En introvert person forestiller sig oftere sig selv som en anden, typisk med en mere dominant side, mens en udadvendt har mindre tendens til at ændre personlighed i fantasien.

Ligeledes har personer med en neurotisk side (bekymrer sig meget, håndterer stress dårligt, følelsesmæssigt ustabil) ofte en sexfantasi, hvor ændringer af både krop og personlighed er på tapetet.

Samvittighedsfulde personer, der går op i ordentlighed, er dem, som ændrer mindst på sig selv i fantasien - måske det skyldes fokus på detaljerne, at de også vil have orden i fantasidetaljerne.

Hermed ikke sagt, at en fantasi om at ændre sig selv eller ej altid siger noget om, hvem man er. For en person med en meget livlig sexfantasi, fantaserer også meget om at ændre sig selv - fordi vedkommende fantaserer meget om alt.

Og så bør man huske på, at fantasier ikke nødvendigvis er udtryk for, at man ønsker de skal leves ud i virkeligheden.

