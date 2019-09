Anerkendt feministisk forfatter-ikon: Strip kan sagtens være feministisk

-- Over artiklen Sexpert-tv fra arkivet: Lousie ryster røv - på den feministiske måde --

Feminisme er som andre ideologier præget af indre kampe om værdier og retning. Det kunne man se, da Louise ‘Twerk Queen’ Kjølsen og hendes veninder for et par siden hævdede, at man sagtens kan ryste røv og være en tøjte OG samtidig være fuldblodsfeminist.

Ikke alle feminister tog den for gode varer.

Nu er en af de helt store feministiske ikoner ude med riven efter britiske feminister, der vil forbyde stripklubber, fordi de angiveligt er undertrykkende.

Canadiske Margarat Atwood er for tiden ved at lave PR for fortsættelsen af ‘The Handmaid's Tale', ‘The Testament'. I den forbindelse var hun i radioen på BBC5, hvor hun kommenterede på forbudsfeministerne.

- Du kan selvfølgelig godt gøre det (protestere med stipklubber, red.), hvis det giver dig energi, men mit valg ville være at lægge energien i, hvad der kan gøres ved klimaforandringerne. For hvis vi ikke stopper dem, vil vi alle holde op med at trække vejret, og så er det lige meget, hvem der har tøj på, og hvem der tager tøjet af.

- Så hvis det er et valg, som en kvinde selv har taget, og hun tjener bedre på det end på at arbejde i en kaffebar, hvorfor lader du hende så ikke selv tage det valg, lyder det fra Atwood, der dog ikke selv ville gøre det, mest på grund af sin alder.

Hun fortsætter med denne støtte til stripperne:

- Mange kvinder finder det bestyrkende (empowering, red.), de føler, de har magten over rummet.

Den 79-årige forfatter trækker linjer tilbage til det vilde vesten i Amerikas pionertid, hvor nogle af de stærkeste kvinder var bordelbestyrere.

- De sparede penge op for pigerne, de passede på pigerne, og det var meget bedre end at have en alfons.

Danske Jessica

Danske Jessica Sky var i mange år en af landets bedste og mest populære strippere. Den 36-årige Jessica er for tiden på barsel fra tjansen på scenen og fra sit eventbureau jessicasky.dk. Vi spurgte hende, om man både kan være feminist og stripper.

- At gå på scenen er den ultimative måde at have magten på. Jeg føler, jeg ejer mændene, når jeg stripper, siger Jessica.

- Desværre har feminisme fået en irriterende klang, fordi visse feminister er så forbudsagtige omkring, hvad kvinder må og skal. Men jeg synes, at kvinder har en kæmpe power i vores sexyness. En kraft, vi kan bruge, lyder det fra stripperen, der har taget tøjet af til rytmisk musik i halvdelen af sit liv

- Ja, jeg har da ligget på en del diskoteksgulve blandt ølsjatter og fulde mænd. Men jeg har stort set aldrig oplevet at blive krænket eller dårligt behandlet. Og det har de piger, der arbejder for mig, heller ikke. Så ja, man kan godt være feminist og stripper samtidig, siger Jessica Sky.

