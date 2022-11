At få taget nøgenfotos har ændret 49-årige Annas syn på sig selv - nu kan hun give sig 100 procent hen under sex

Ekstra Bladet

- I forhold til tidligere nyder jeg i dag at få taget billeder – og også at tage fotos af mig selv. Både med og uden tøj på.

- For gradvist at blive bedre og bedre til at acceptere min krop, som den nu er og ser ud, og acceptere ting ved min fysik, jeg har det mindre godt med.

Sådan fortæller 49-årige Anna.