Antiklimaks: En orgasme er ikke lig med god sex

Hun kommer med et klynk, han med et grynt. Det må så betyde, at sex var godt, og alle er glade.

Næ, så enkelt er sex, nydelse og orgasme ikke, ifølge en ny videnskabelig undersøgelse.

728 mænd og kvinder af forskellig seksuel orientering deltog i det canadiske studie.

Deltagerne blev blandt andet spurgt om, hvorvidt de havde oplevet at få orgasme under tvangssex og samtykkesex, og om de har følt et pres om at skulle have en orgasme.

Negativ

Det viste sig, at overvældende mange af deltagerne (halvdelen) havde fået orgasme under sex, selv om sexoplevelsen havde været negativ. Og på trods af, at de altså fik orgasmer, anså de dem for mindre nydelsesfulde end ellers.

Ydermere fremgik det, at disse orgasmer under dårlige sexoplevelser påvirkede både deres parforhold, seksualitet og det mentale helbred negativt.

Sex handler ikke om at vinde, men om at være med

Tortur

Deltagerne beskrev deres oplevelser med ord som ‘mental tortur', ‘hult og mekanisk', og ‘irriterende og ubehageligt'.

Og mange angav, at orgasmen fik dem til at føle sig kede af det og afkoblede fra eller forrådte af deres egen krop, fordi orgasmen på den måde nærmest underkendte den dårlige oplevelse.

For forskerne gør undersøgelsens resultater op med den udbredte antagelse, at orgasme kun kan forekomme, hvis sex var ønsket, man var liderlig og oplevelsen var nydelsesfuld.

Man andre ord: Bare fordi din kæreste får orgasme, og sex var under samtykke, kan du ikke automatisk regne med, at oplevelsen var god for ham eller hende. På samme samme måde som en våd vagina ikke helt er lig med hverken ophidselse eller samtykke - som den berømte sexforsker Meredith Chivers tidligere har udtalt: Arousal is not consent, 'ophidselse er ikke samtykke'.

Det er så med til at understrege, at orgasmen ikke er et entydigt, afgørende parameter for, om man har haft god sex.

