Babsologi: Så vigtige er brystvorter

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv om bryster: Sådan skal du berøre dem --

I betragtning af, hvor besatte mænd - og også kvinder - er af bryster, er det forbavsende lidt forskning, der er bedrevet i, hvilken rolle brystvorter spiller i den seksuelle akt.

De fleste kvinde har erfaret, at mænd tror, at man skal vride dem som en volumenknap på en forstærker med en tilsvarende virkning på kvindens liderlighed ('Spinal Tap,' anyone?) - men der er jo kvinder (og mænd), som opnår stor erotisk tilfredsstillelse af at få stimuleret brystvorterne.

Nogle vil slikkes blidt, andre nives hårdt. Og en del vil det ene den ene dag, og den næste dag får du en lussing, hvis du så meget som aer dem.

Den berømmede sexforsker Cindy Meston lavede i 2006 et af de få studier om brystets seksuelle betydning for mænd og kvinder.

301 unge mænd og kvinder udfyldte spørgeskemaer om, hvad de synes om stimulation af deres brystvorter og bryster under seksuel aktivitet.

Otte ud af ti kvinder rapporterede, at stimulation af bryster/brystvorter kunne være ophidsende og/eller øge ophidselsen. Seks ud at ti havde prøvet at bede en partner om det. Og kun 7,2 procent syntes, at det mindskede deres erotiske ophidselse.

En del færre mænd, hver anden, fandt brystvortestimulation ophidsende. Og 17 procent havde bedt en partner om at stimulere deres brystvorter.

Altså ser det ud til, at de fleste kvinder kan lide det, og at en hel del mænd også gør det. Desværre viste studiet ingen forskel på bryster og brystvorter, ligesom det heller ikke kom ind på, hvilken form for berøring der ønskes.

Se også: Sådan vil vi tages på brysterne

Her er de erogene zoner

Orgasme

Nogle kvinder hævder, at de kan få orgasme alene ved brystvortestimulation. Et enkelt studie fra 2011 peger på, at det ikke blot er noget, de bilder sig ind. Den navnkundige Barry Kumisaruk MR-scannede en række kvinder, mens de selvstimulerede udvalgte erogene områder, et ad gangen i 30 sekunder. Klitoris, vagina, livmoderhals og brystvorter.

Og det viste sig, at det samme område i hjernen blev aktiveret under stimulation af de forskellige områder, også brystvorter. Og også selvom signaler derfra bevæger sig ad forskellige nervebaner til hjernen. Det betyder altså, at hjernen bearbejder brystvorte-stimulation og kønsdele-stimulation på samme måde.

Og derfor giver det god mening, at så mange kvinder kan lide at få deres nipples berørt, og at nogle endda kan få orgasme af det.

Samhørighedshormonet oxytocin frigives i kroppen, når en kvinde ammer, og når hun føder. Det stimulerer sammentrækninger i livmoderen, hvilket så måske kan generere registreringer i genitalområdet i hjernen. Oxytocin udløses også ved kram, kys, kærtegn og orgasmer.

Vores bryster skal kysses og krammes

Og som om det ikke var nok, så har en enkelt forsker fremlagt den hypotese, at 'brystsex' ikke bare er af afgørende betydning for kvindens helbred - brystsex er simpelthen skyld i, at mennesket har udviklet sig til en empatisk pardannende art, der kan kommunikere og samarbejde.

Måske et argument, du kan prøve af, når du som mand har lyst til udleve dine babsofile lyster.

Andre studier har vist, at kvinder orgasmer kan være både kontekstafhængig og tage udgangspunkt i mange områder:

'With experience, stimulation of one or all of these triggering zones are integrated into a 'whole' set of sensory inputs, movements, body positions, arousals and cues related to context. That combination of sensory input is what reliably induces pleasure and orgasm during masturbation and intercourse. That said, we think it's likely this changes across the lifespan, as women experience different kinds of orgasms from different types of sensations in different contexts and with different partners,' som psykologen Jim Pfaus udtrykker det.