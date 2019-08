Berygtet og berømt for hijab-porno: Lige nu er Mia Khalifa i København

Kun 12 scener lavede Mia Khalifa i sin korte karriere, som sluttede i 2015. Alligevel er hun er stadig en af mest populære sexstjerner.

Og hun er lige nu i København med sin svenske forlovede Robert Sandberg, der er kok.

Back where it all started ♥️ pic.twitter.com/rYQvoa3Nol — Mia K. (@miakhalifa) August 14, 2019

Hun blev født i Libanon og flyttede til USA som barn, hvor hun som 21-årig begyndte at lave porno. Og så lavede Mia Khalifa en lille scene, hvor hun var iført den muslimske klædedragt, en hijab. Det bragte hende i alverdens medier og medførte blandt andet dødstrusler.

Siden har Khalifa, der kommer fra en kristen familie, været en af de mest søgte og sete pornostjerner på tubesites som pornhub og xhamster. Lige nu ligger hun nummer to på pornhub, hvor hendes film er set 784.265.652 gange. Og det var vel at mærke kun 12 scener!

Og nu afslører Khalifa på twitter efter et langt interview på youtube, som du kan se herunder, at hun kun har tjent 12.000 dollars på sin pornokarriere. Det svarer til cirka 80.000 kroner.

På grund af sin pornofortid har hun haft svært ved at finde et 'rigtigt' job. Dog har hun slået mønt på sin kendisstatus ved at være både sportskommentator og meget populær på sociale medier. For eksempel har hun over 2,7 millioner følgende på twitter.

I interviewet fortæller foodien Khalifa, at hun blev kæreste med sin forlovede, kokken Robert Sandberg, i København.

Herunder kan du se en af deres rejsevideoer fra Danmark og Sverige. De er blandt andet på Strøget og Christiania.