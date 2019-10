Bliv drypfri: Nu kan du slippe for våde trusser efter en quickie

Som kvinde skal man overvinde mange udfordringer i sexlivet. Tænke på prævention, bekymre sig om sin intimbarbering og overveje om man skal være en lille sart mimose eller en klynkende pornostjerne. Og så selvfølgelig, hvad man skal gøre, når manden er kommet.

Hun skal typisk forsøge at nå ud på toilettet med samlede ben uden at dryppe sæd hele vejen, eller fedte rundt med toiletpapir i håb om at indfange sædrester, så hun ikke lækker hele natten eller lækker i trusserne hele dagen.

Nu er der så kommet en løsning på det ældgamle problem.

Come & Gone er en pind med blødt sugende materiale i spidsen, som kvinden stikker i skeden, hvor svampen så suger sæden til sig. Og vupti, sæden er kommet og gået.

Tænk sig, at vi som art har kunnet overleve, ja endda trives uden det her.

Skaberen af den sædsugende svampepind, Frances Tang, fortæller på hjemmesiden getcomeandgone.com, at hun selv har kæmpet med dryppende vagina efter sex.

- Ninja-rullet ud af sengen, pingvin-gang til toilettet, hvor man sidder i evigheder. Enorme mængder toiletpapir uden at få det hele ud. Og så var der mine stakkels lagner… Derfor skabte vi Come & Gone. Vi er på en mission for at udrydde dryp for evigt!

Hyldest

Uagtet at de nemme løsninger ville være et kondom eller en oral indtagelse, så bliver den sæd-absorberende svampepind, der er lavet i polyurethan, modtaget positivt på produktets hjemmeside.

Emily skriver: ‘Hvor har dette været hele mit liv (eller i hvert fald siden jeg mistede min mødom)? Jeg kan huske, at jeg altid syntes, det var så usexet at gøre rent efter sex. Benene i vejret i forsøget på at holde slimet inde mens kæresten løber ud på toilettet efter papir, og jeg skriger ‘skynd dig, det flyder over,’ og alligevel hjalp det ikke. Jeg troede aldrig, der ville komme en løsning på dette problem.'

Keenan supplerer: ‘Come & Gone er bogstaveligt talt en game changer. Det er så dejligt ikke at skulle skynde mig på toilettet for vaske mig. Slut med dryp og vådt undertøj efter en quickie.’

Come & Gone er til engangsbrug. 10 styks koster 10 dollars.

Den intelligente vibrator svulmer op, når hun har brug for det

Kvinder i sextech

Selvom Come & Gone er meget analog, føler skaberen Frances sig som en del af den globale ‘kvinder i sextech'-bølge, #womenofsextech. Kvinder, der gerne via start up-virksomheder har fokus på, hvordan teknologi kan hjælpe kvinders seksualitet nu og i fremtiden.

Nogle nye eksempler på dette er: Lorals, latextrusser gearet til oralsex, hvis man ikke kan lide smagen af intimområdet, appen Coral, der hjælper brugeren til et bedre sexliv med en personaliseret brugerflade, baseret på ekspertviden, Private Packs, små smertelindrende puder, der varme eller nedkøler de intime dele, samt online-tjenesten Quinn der er en pornoplatfom for kvinder.

