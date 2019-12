Bliv hed om ørene: To unge danske kvinder læser frække sexnoveller op

De legendariske grå sider i rapports mandeblade tilfredsstillede den indre lurer i læseren. De i princippet brugerskrevne sexnoveller afslørede, hvad der skete i naboens og ikke mindst i naboens uartige datters seng.

Siden er internettet blevet det helt rette forum for sextekster, skrevet af anonyme danskere. Flere sites har desuden med skiftende held forsøgt sig med oplæste sexnoveller, og for nylig søgte erotikportalen tempations.dk en mand og en kvinde, som skal oplæse sitets sexhistorier - med ‘sexet’ stemme.

Og nu har to danske kvinder netop lanceret en podcast, hvor de læser frække sexbreve op. Tanja og Emma, begge 30, står bag hobbyprojektet ‘O’, tilgængeligt på podcastplatformen Podimo.

Porno for synshæmmede

Supplement

Vi tog fat i makkerparret, der begge kommer fra radioverdenen, og bad dem fortælle om konceptet.

- Hele ideen med ‘O’ er at komme med et alternativ til at se porno - eller et supplement. Derfor fik vi ideen til at indlæse erotiske noveller - eller litterær porno, om du vil. Med oplæsningen af frække fantasier kan du selv danne billeder af ham/hende/dem, der medvirker i historien, siger Tanja, der har læst retorik.

- Hvad er jeres kvalitetskriterier for valget af de noveller, I læser op?

- Med ‘O’ forsøger vi at udvælge et bredt udsnit af sexfantasier - som enten har litterær kvalitet eller et interessant tema. I de nuværende afsnit, der ligger i podcasten, har vi både s/m-fantasi, håndværkersex, homo- og haremshistorier og en, der får dig til at drømme om at ende i et overfyldt tog.

- Vi vil gerne gøre det legitimt at lytte til erotiske noveller. Og derfor er vores koncept at indlæse historierne uden fnis og støn, siger Emma, der er journalist.

- Er jeres egen tænding et udvælgelseskriterium?

- Nej, novellerne behøver ikke nødvendigvis tænde os. Vi ønsker gennem novellerne at præsentere mange forskellige former for sex - både for at nå bredt ud men også så novellerne kan inspirere. Af samme grund minder vi hinanden om at være åbne, når vi vælger noveller, hvor der foregår udskejelser, som vi ikke selv er til.

- Men generelt går vi efter historier, der er velskrevne og har elementer, som vi tænker, folk kan genkende sig selv i. Det er også vigtigt, at historien indeholder en spændende situation, at der er noget på spil eller måske et interessant forhold mellem karaktererne.

Kvalitet

- Hvad kendetegner en god fræk novelle?

- Der er et godt spørgsmål. For det er jo en smagssag. Men en god novelle skal på forholdsvist kort tid opbygge spænding og et frækt fantasiunivers - som lytteren afslutningsvis får forløst gennem en sexscene, siger Tanja.

Amatørnoveller er en fed genre, hvor orgasmen altid venter lige om hjørnet, ifølge podcastparret.

- På den måde kan en fræk novelle både være den, der kan gøre indkøbsturen i Netto til en hed oplevelse. Eller den, der kan få dig til at leve dig ind i en fantasi, der var fremmed for dig, men som vækker din nysgerrighed og dine sanser. I vores podcast bestræber vi os på at holde hver episode på 15 minutter. Så for ‘O’ er en fræk novelle også en, der kan opbygge og forløse en sexuel spænding på forholdsvis kort tid.

De fantasier, Tanja og Emma læser op i ‘O', har de enten læst på nettet og fået tilladelse af forfatterne til at bruge, eller også er det lyttere, der selv har indsendt dem.

- De sidste kommer der flere af i takt med, at folk opdager vores podcast. Lige nu er vi for eksempel på udkig efter nogle sprøde historier med juletema. Og så er vi og vores omgangskreds gode til at prikke til venner og bekendte - og sige ‘skal du ikke lige skrive den der fantasi ned - du skriver jo bare under alias’. Så vi går også og venter på, at folk tager mod til sig.

Snapchapsøsterens lydporno I foråret kunne vi berette om det nye lydpornounivers for kvinder, Quinn, der er skabt af Charlotte Spiegel, søster til Snapchatskaberen Eva Spiegel. Efter nogle opstartsproblemer er Quinn nu i luften. Basalt set er det en platform med brugergenereret lydporno. Ingen frække billeder, ingen saftige videoer, masser af uartige ord på skrift og oplæst. Desuden findes der nogle lidt mere producede lydfiler som guidede masturbationer, en mand, der med stigende ophidselse fortæller, hvad han gør ved en kvinde og små stykker fræk fiktion ofte med en mand som afsender. Spiegel har angiveligt været ærgerlig over, at der findes så få erotiske produkter til kvinder på markedet, ligesom hun mener, at billedporno kan ødelægge kvinders kropsbillede. - De fleste visuelle medier fastholder det mandlige blik: Al mainstream-porno fortæller én historie, men man behøver ikke at passe til et billede af, hvordan en kvinde bør se ud, siger Spiegel. Lyd og tekst giver derimod brugerne mulighed for selv at forestille sig scenen uden alle mulige perfektionistiske mål. - Vores mål er at give kvinden mulighed for at komme i kontakt med sig selv og føle sig fucking godt tilpas. Det handler om nydelse og gode vibrationer, siger Spiegel, der studerer på elite-universitetet Stanford. Seksualunderviser Laura Delarato mener, at der er et marked for lydporno: - Især for den slags, hvor brugerne kan skabe deres eget indhold og deltage i deres egen voyerisme (eller snarere ecouterisme, red.), vel vidende, at andre også hører på deres stemme og fortællinger.

