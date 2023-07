Champignonen, tandbørsten og G-punkt-sugeren

Kun i Ekstra Bladet

I dag er kun få i tvivl om, at onani er sundt og godt for både sind og krop. Blandt andet på grund af alle de mange sunde hormoner, der frigives via onanien og den efterfølgende orgasme.

Kvindens onani har til alle tider formentlig tryllebundet manden – og kvinder var ret sikkert de første til at benytte sexlegetøjsagtige ting og sager til selvtilfredsstillelse.