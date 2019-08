Choktal: Hver anden swinger på stoffer

Den står på sex, drugs og måske også rock ‘n’ roll, når swingere giver den gas.

Det er i hvert fald, hvad tal fra en ny hollandsk undersøgelse om swingeres stofbrug peger på. En dansk swingerklubejer kan dog ikke genkende billedet.

Studiet, hvor de 1005 deltagere blev fundet på diverse hollandske swingersites, peger på flere overraskende trends.

44 procent angav, at de brugte stoffer under sex. Og her var kvinderne i undersøgelsen de vildeste: 51 procent af dem havde brugt stoffer under swingersex det seneste halve år, mod 44 procent af de biseksuelle mænd og 39 procent af heteromændene.

Klik i øverste højre hjørne for billedvisning:



1 af 1

Det overrasker forskerne, al den stund at stofbrug generelt er mere udbredt blandt mænd end kvinder. Og det får forskerne til at spekulere i, at stofferne hjælper kvinder med at deltage i de vilde sexhandlinger med flere partnere.

Se også: Hver femte har taget stoffer for at booste sex

Halvdelen af de deltagere, som brugte stoffer i forbindelse med swingersex, gjorde det en gang om måneden, og det mest udbredte stof varr MDMA/ecstasy (92 procent), GHB/fantasy (76 procent) og lattergas (69 procent).

Deltagerne kunne angive flere svar, og således angav mere end to tredjedele (69 procent), at de har brugt mere end fire forskellige slags stoffer under sex det seneste halve år - dog ikke nødvendigvis på en gang,

Mod på en tur i swingerklubben? Her er kvindernes krav

Derfor

Motiver til at bruge stoffer var for næsten syv ud af ti (68 procent) at forlænge sexakten, øge ophidselsen (66 procent), fjerne hæmninger (64 procent) og intensivere nydelsen (61 procent). Deltagerne kunne også her angive flere svar.

Klik i øverste højre hjørne for billedvisning:



1 af 1

Det fremgik også, at stofbrugerne oftere dyrkede ubeskyttet sex: 46 procent mod 34 procent ved vaginalsex, 22 procent mod 13 procent ved analsex.

Tre ud af fire strofbrugere havde testet sig for kønssyggdomme, mens det kun gjaldt 56 procent blandt ikke-brugere.

58 procent swingede mindst en gange om månende, 30 procent hver tredje måned, 10 procent en gang eller to om året. Gennemsnitsalderen var 47.

Selvom forskerne erkender, at deltagerne ikke nødvendigvis er helt repræsentative for swingere, mener de alligevel, at studiet viser, at brug af stoffer er meget udbredt i miljøet.

Se også: Høj musik og sprut lokker unge swingere

Tucan

Mie, der er medejer af en af landets største swingerklubber, Tucan Cluc ved Kolding, kan slet ikke genkende tallene fra den hollandske undersøgelse.

- Hos os og også i andre klubber er det absolut forbudt at være påvirket af euforiserende stoffer, og det er noget, vi slår hårdt ned på, hvis det sker. Ikke at det gør, men vores gæster ved, at en afsløring vil medføre karantæne, og det vil de færreste risikere.

- Når det så er sagt, så tror jeg måske, at undersøgelsen er baseret på private swingerfester, hvor der ikke er de samme restriktioner, både når det gælder alkohol og euforiserende stoffer.

De samme hollandske forskere så i 2014 nærmere på swingeres brug af stoffer, alkohol og kondomer, og der kom de frem til, at næsten 80 procent af 289 personer, der deltog i studiet og som jævnligt swingede, tog stoffer, drak alkohol og havde prøvet potensfremmende midler. Især brugen af stoffer er ifølge forskerne en klar markør for at dyrke usikker sex.

Se også: Swingersex, drugs - og kønssygdomme