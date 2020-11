Cicciolina: - Porno er kunst

I 80’erne og 90’erne havde den italienske sexatlet Ilona Staler, kendt som Cicciolina, en kendisstatus, der rakte udover pornoverdenen.

Den nu 68-årige Staller var i begyndelsen af 90’erne gift med den amerikanske kunstner Jeff Koons, der malede hyperrealistiske billeder af parret - hvor de dyrkede sex.

Nu har hendes virke som pornomodel givet hende Pornhub Awards ærespris.

Det er tredje gang Pornhub Awards finder sted, men første gang der uddeles en lifetime achievement award.

Staller modtager den ved det virtuelle prisshow 15. december.

Sådan ser Staller ud i dag:

Glæde

Ifølge sladderbladet Page Six er Staller begejstret:

- Dette er det perfekte billede på, hvordan den gamle og den nye porno smelter sammen. Det faktum, at jeg stadig anerkendes som det ikon, jeg var dengang, som et tidstypisk tegn og i pornoen som sådan, er en kæmpe ære for mig.

- Porno er kunst.

I 2019 blev et af Jeff Koons værker - uden Staller - solgt for 91,1 millioner dollars. Rekord for en levende kunstner.

Chefen for pornhub, der er verdens største pornoside, Corey Price, udtaler, at Cicciolina er det udtrykte billede på en international superstjerne.

- Hendes liv og arv er en blanding af kunst, mode, politik og porno, siger Price, der derved også peger på Stallers fortid som politiker.

Foto: Michael Zapf/AP/Ritzau Scanpix

Cicciolina viste bryster

Hun blev nemlig valgt ind i det italienske parlament i ‘87 for det libertarianske Partito Radicale. Her tilbød hun sex til Saddam Hussein, daværende leder i Irak, hvis han leverede fred i regionen.

Ingen af delene blev til noget.

Hun tilbød det samme før den anden Golfkrig i nullerne.

Foto: Massimo Sambucetti/AP/Ritzau Scanpix

Staller har siden forsøgt sig med andre politiske platforme i både Italien og Ungarn, samt indspillet popmusik.

Cicciolina, der betyder 'den lille buttede', har flere gange foldet sig ud i Playboy og endda spillet sammen med den legendariske John Holmes i filmen ‘The Rise and Fall of the Roman Empress'.

Her vakte det skandale, da det senere kom frem, at Holmes var testet hiv-positiv før optagelserne.

Prisen til Cicciolina er ikke det eneste popkulturelt set interessante ved årets Pornhub Awards. Kongen af dårlig smag, kultinstruktøren John Waters, skal uddele en pris (måske til Staller). Waters udtaler:

- God, beskidt snask på bestilling er, hvad vi alle har brug for i disse hjemmetider, så vi kan være seksuelt sikre og socialt distanceret under denne uanstændige pandemi. At uddele en Pornhub Award ser jeg som min borgerpligt.

