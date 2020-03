Corona og sex: Sexbranchen holder vejret

Man kommer som bekendt rimeligt tæt på hinanden under sex, så risikoen for at blive smittet, hvis man knalder med en coronavirus-inficeret partner er stor.

Så hvad gør sexbranchen herhjemme i forhold til hele Covid-19 epidemien?

Vi har talt med en pornoproducent, et bordel og en swingerklub. Og ingen af dem er gået i panik - endnu.

Chantall fra Cassiopeia Stars på Østerbro i København melder fred og ingen fare:

- Vi kan ikke sige, vi mærker noget til corona-frygten. Kundeflowet er på denne årstid generelt, som det plejer. Vi oplever enkelte, som ringer eller skriver for at forhøre sig, hvordan vi forholder os til smitterisikoen, men ellers har vi ikke mærket noget endnu.

- Vi glæder os over, at vores kunder fortsat ikke lader sig styre af frygt, siger Chantall, der også oplyser, at deres berygtede Bøf & Blowjob-events ikke finder sted i år.

Men det skyldes ikke corona, men derimod at der var for meget arbejde forbundet med arrangementet, hvor kunderne kunne få en bøf, stegt af en pigerne, der også piskede en bearnaise sammen, hvorefter der så blev givet oralsex.

Swingersex

På swingerklubben Tucan ved Kolding sidder ejeren Mie og glædes over, at de for ti dage siden afholdt deres hidtil største sexfest med 250 deltagere, 50 på venteliste og en masse afviste i døren. Ikke desto mindre er Mie meget bevidst om covid-19.

- Vi forholder os til corona-virussen på samme måde, som vi gør med helt almindelig influenza og virus. I hvert fald indtil andet bliver udmeldt. Arbejdspladser rundt omkring i Danmark lukkes jo heller ikke ned, selv om håndtryk og kindkys forekommer mange steder.

- Statsministerens udmelding omhandler arrangementer på over 1000 gæster, og derop kommer vi dog aldrig, selvom vi ofte har mange gæster.

- Har man rejst i udsatte lande eller er forkølet, har vi tiltro til, at vores gæster naturligvis ikke besøger os under sygdomsforløbet. Ligeledes forventer vi naturligvis, at gæster, der eventuelt har besøgt nogle af de udsatte områder i andre lande, ikke besøger os før efter et par uger efter hjemkomst, siger Mie.

- Vi er også bekendt med, at langt de fleste af vores gæster melder afbud ved helt almindelig influenza, halsbetændelse og almen utilpashed, da man jo ikke ønsker at smitte andre.

Porno

Sexmodel og instruktør Elvira Friis, der producerer pornofilm til sin egen side, elvirafriis.dk, følger også almindelig sund fornuft.

- Vi spørger modellerne, om de har været ude at rejse og hvor henne. Og hvis modeller føler sig sløje eller syge, aflyser vi shootet. Det er vigtigt, at man føler sig ovenpå og frisk når man skal være foran kameraet.

- Hvis folk holder sig hjemme af fare for at blive smittet med coronavirus, så håber jeg, at de bruger tiden på at besøge min hjemmeside. Generelt stiger vores omsætning, hvis folk er meget hjemme, for eksempel hvis det regner eller er meget koldt.

Holder vejret

Generelt holder pornobranchen i USA vejret i disse dage.

På den ene side regner fagfolk med, at trafik på pornosites vil øges, hvis folk over hele verden bruger mere tid hjemme af frygt for at blive smittet.

På den anden side er man bange for, at den globale økonomi vil nedsmelte, hvilket også vil gå udover pornobranchen.

Og så forudser producenter også potentielle problemer med hensyn til at lave nye film på grund af smittefare. Den amerikanske brancheforening for porno, Free Speech Coalition, har da også netop udsendt en opfordring til både producenter og modeller om at huske håndhygiejne, ligesom de også anbefaler, at man dropper shoots, hvis der er det mindste tegn på sygdom.

Andre ser muligheder i corona-krisen. Fancentro.com, en platform, hvor modeller kan sælge fotos og videoer direkte til fans, har meddelt, at de er open for business for sexmodeller, der ellers laver film for produktionselskaber. Faktisk tilbyder Fancentro nye modeller fem procent ekstra af indtjeningen de første tre måneder, ligesom de også gør tilmeldingsprocessen lettere.

Og selvfølgelig er der allerede lavet et par pornofilm med coronavirustema, hvor deltagerne har maske for munden, et såkaldt åndedrætsværn. Nogle af disse film har endda et budskab, som rækker udover at pirre.

I værket 'COVID-19 Coronavirus: Horny Slut Has to Use Protection During Outbreak', der kan ses på pornhub.com, kommer modellen Little Squirtles hjem og udbryder 'jeg er hjemme - og liderlig!'

Hvorpå hendes kæreste, Chase Poundher, dukker op iført maske. Og begynder at forklare, hvad Covid-19 er, hvor farlig den er, og hvorfor de skal bære maske, også under sex. Hvorpå de har sex, og han blandt andet giver hende oralsex...

