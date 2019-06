Da pornoen blev smuglet i bacon-containere

Denne sommer er det 50 år siden den daværende konservative justitsminister Knud Thestrup satte billedpornografien fri i Danmark. Det fik konsekvenser både herhjemme og i udlandet for både seksualitet, kultur og især for en branche, der hidtil havde levet i undergrunden.

For at undersøge det har en række førende danske og udenlandske pornokendere sat hinanden i stævne i pinsen i Cinemateket i København.

Vært er briten Oliver Carter, som forsker i porno ved Birmingham City University. Hans gæster er svenske Mariah Larsson, Film Studies på Linnaeus University og forfatter til bogen ‘The Swedish Porn Scene: Exhibition Contexts, 8mm Pornography and the Sex Film'.

Danske Christian Isak Thorsen, Københavns Universitet, der har skrevet studiet ‘Sex and Pornography in Danish Feature Films of the 1970s', er også på podiet sammen med den danske porno-connaisseur, filmskaber og -anmelder Nicolas Barbano.

Fokus for arrangementet i Cinemateket er, hvilke konsekvenser den danske legalisering af pornografien fik for pornohandlen herhjemme og i udlandet, især Storbritannien. Der bliver viste sjældne optagelser fra verdens første sexmesse i 1969 i København og fra Istedgades frække butikker samt klip fra BBC, der viser, hvor panisk briterne reagerede på den fri porno fra Danmark.

Forbud

38-årige Oliver Carter fortæller Ekstra Bladet, at der allerede før 1969 var en livlig undergrundshandel med porno mellem Storbritannien, hvor det var forbudt at distribuere indtil 2000, og Danmark.

- England havde en hemmelig branche, som gjorde sig i 8-millimeter-film, der blev blev solgt i og omkring Soho i London og via postordre. Disse film smugledes også til Danmark, hvor de blev solgt i blandt andet boghandlere, siger Carter, der oplyser, at de danske pornokonger, brødrene Peter og Jens Theander, sandsynligvis stjal navnet på deres firma Colour Climax fra et britisk pornofirma ved navn Climax.

Theander-brødrene var allerede store producenter før lovliggørelsen og blev derpå meget rige, da 70’ernes pornoboom tog fart. Med Rodox Trading, Candy Film og Colour Climax Corporation producerede og solgte brødrene sig til en betydelig plads på den globale pornoscene.

Bacon

Dansk porno blev i 60’erne og 70’erne også smuglet til Storbritannien, hvor det blev solgt i postordre og især i Soho. Ifølge Carter smuglede man pornobladene og -filmene i containere med bacon og via små fly og både.

- Dansk porno var meget populær i Storbritannien, fordi produktionen var af høj kvalitet og fordi Danmark havde et ry som meget frigjort, siger Carter, der har lavet en dokumentarserie om britisk porno, ‘Sexposed’, samt en biopic om den store britiske pornograf Mike Freeman.

Herunder kan du se trailer til ‘Hardcore Guarenteed’ om Mike Freeman og hans karriere i 60’erne. Den sluttede dog brat, da han i 1969 blev dømt for mordet på en anden East End-gangster. Ikke desto mindre fortsatte Freeman i pornobranchen, da han kom på fri fod 10 år senere. Han kom bag tremmer igen, efter han havde produceret hård bøsseporno.

Snydt

Oliver Carter har i sin research til en kommende bog om emnet trawlet alt fra artikler til retsdokumenter. Og netop fordi branchen opererede i det skjulte, har arbejdet her været slidsomt. Det er dog ingenting sammenlignet med de voldsomme konsekvenser pornoforbuddet havde.

- Pornoen var ekstrem dyr, man kunne blive udnyttet eller snydt, og så blev der brugt unødvendigt store politiressourcer, som kunne være anvendt på vigtigere ting. Pornoforbuddet i 70’erne førte til en stor korruptionsskandale i britisk politi, idet nogle betjene modtog bestikkelse for at se gennem fingre med visse pornoproducenters arbejde, siger Carter, der stiller sig meget tvivlende overfor det britiske tiltag om at indføre aldersbegrænsning på pornosites.

Aldersverifikationssystemet Age-ID, der flere gange er blevet udsat, kræver, at man skal opgive fx kreditkort-information eller pasnummer, som kan bekræfte, at man er over 18.

- Det er problematisk af flere årsager. På brugersiden: Kan vi være sikre på, at vores data er beskyttet, og bliver vores pornohistorik tracket? Producenter og modeller, der i forvejen er ekstremt pressede på grund af tubesites, er bange for, at kunderne vil blive skræmt væk. Samtidig vil giganter som pornhub, der står bag Age-ID, bare vokse og vokse til monopollignende størrelse.

Og mest af alt vil Age-ID alligevel ikke virke ordentligt:

- Folk vil finde smutveje udenom systemet. Det er, hvad vi altid gjorde i gamle dage, da pornoen var ulovlig - man finder altid en måde at få fat i pornoen, siger Oliver Carter, som meget gerne vil i kontakt med folk, som kan give ham informationer om den dansk-britiske pornoforbindelse i 60’erne og 70’erne.

Læs mere om arrangementet her. Det foregår i Cinemateket søndag 9. juni kl. 16.15.