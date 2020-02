Dansk designer bag vidunder-vibrator

Med en crowdfundingkampagne for en ny form for vibrator håber den svenske sexentreprenør Sabina Elvstam-Johns og den danske designer Birgitte Mørk Winther at revolutionere legetøjsbranchen

Kvinder ved bedst selv, hvordan de er indrettet - og derfor skal de selvfølgelig også selv udvikle sexlegetøj til kvinder.

Det er filosofien hos det danske firma Woo, der netop har lanceret en crowdfunding-kampagne på kickstarter.com for et nyt sexlegetøj, der er skabt for kvinder af kvinder.

Vibratoren hedder Liberate, (frigør) og kvinderne bag er den svenske sexentreprenør Sabina Elvstam-Johns og den danske designer Birgitte Mørk Winther.

Der er også følelser i sextech

Sætter sensualiteten fri

Vi tog en snak med Elvstam-Johns, der i 1998 vendte op og ned på sexlegetøjsbranchen i Danmark ved at åbne en kvindeorienteret erotikbutik, Lust, i det indre København.

Vibratoren har et diskret design, hvor et blødt punkt omslutter klitoris og giver sensuelle vibrationer, der styres af kvindens eget tryk. Elvstam-Johns uddyber overfor Ekstra Bladet:

- Du tænder for Liberate ved at trykke på logoet. Herefter er det presset fra din hånd, 360 grader rundt om vibratoren, der styrer vibrationerne. De kan være blide eller intense, efterhånden som du bliver mere og mere tændt. Når man er i gang, er der ikke forskellige knapper, der kan tage fokus væk fra øjeblikket.

- Derudover er trykpuden lavet af flydende silikone, der omslutter klitoris på en særlig blød måde og lader vibrationerne fordele og forplante sig på en mere sensuel måde, siger sexiværksætteren, der forklarer firmanavnet Woo således:

- To woo er engelsk og betyder at forføre eller kurtisere på en elegant og raffineret måde.

- Vi hedder Woo, fordi vi vil minde vores medsøstre om, at den vigtigste person at elske og varte op er os selve. Når vi kan give os selv den kærlighed, seksuelle tilfredsstillelse og sensualitet, som vi nogle gange søger udefra, bliver vi på mange måder en bedre udgave af den, vi er. Vi får mere styrke og uafhængighed. Vi får også mere kærlighed og sexlyst at give videre af, så det er jo også positivt for vores partnere.

PR-Foto

Mænd

Hun mener, at markedet i dag er domineret af sexlegetøj, som er skabt af mænd på basis af, hvad de tror, kvinder vil have - og ofte er det udstyret med en masse teknik.

- Vi har udviklet Liberate over en årrække, hvor vi har lyttet til, hvad andre kvinder har fortalt os, og hvor vi har sat fokus på formsproget, såvel som det æstetiske udtryk. Derfor er det også helt naturligt at lancere produktet via crowdfunding, fordi vi vil skabe et fællesskab, hvor folk virkelig tror på produktet, hvor de bliver vores ambassadører og kan dele deres oplevelser.

Boblebad til bollerne

Spørgsmålet er, om der er plads på markedet til den her efter Womanizer, der med en særlig berøringsfri trykbølgeteknologi revolutionerede sexlegetøj til kvinder for et par år siden.

- Er Liberate lige så nyskabende - skal I så erobre hele verden?

- Ja, den er revolutionerende i samme grad, da den intensitet, man holder fast om Liberate med, er den intensitet, den vibrerer med. Når man er i gang, er det intuitionen, man bruger til at navigere Liberate. Den er nyskabende, fordi det er et resultat af mange års research af, hvad kvinder faktisk ønsker af kvaliteter og funktioner i en vibrator, fortæller Elvstam-Johns.

- Markedet er alt for fikseret på teknologi, men sensualitet er jo stik det modsatte. Det handler mere om at koble hovedet fra og give sig hen til udforskning i kroppen - uden at behøve at tænke over knapper og funktionalitet. Vi har taget alt det bedste ved sexlegetøj og fjernet det, der ikke gavner erotikken.

- Hvor meget skal I samle ind?

- Vores mål for crowdfunding kampagnen er 350.000 kroner. Det dækker produktion af de første Liberate. Vi har arbejdet i syv år med udvikling og selv dækket udgifter til syv forskellige prototyper.

- Alle, der har lagt kræfter i Liberate, har gjort det, fordi de bliver vilde med det nytænkende i konceptet. Det er en form for ‘co-creation', der ikke er drevet af interesse for økonomisk gevinst, men mere af kærlighed og nysgerrighed. Det gør det til en lang, interessant og meget udviklende proces. Organisk og feminin i sin måde at folde sig ud - det er processen, rejsen, der tæller.

- Sætter I den i produktion, hvis I ikke når det ønskede beløb?

- Hvis vi mod al forventning ikke når vores mål, vælger vi nok at gå videre alligevel, bare med en investor i stedet. Men fordi vi tror, at der findes mange derude, der gerne vil være del af dette unikke projekt, og fordi vi er kommet så langt uden nogen form for kapitaltilskud, satser vi primært på denne form for finansiering, siger Sabina Elvstam-Johns.

Positivt

Den danske sexfluencer og sexlegetøjsblogger JoanB har endnu ikke haft Liberate i hånden, men ud fra beskrivelsen er hun positivt stemt.

- Det er rart til en forskel ikke at skulle forholde sig til knapper. Og det er også ny tankegang, at styrken af stimuleringen styres ved hjælp af en sensor, som registrerer, hvor hårdt jeg klemmer. Omvendt kan jeg forestille mig, at det kan blive et irritationsmoment, at jeg ikke kan slappe af i hånden under legen, fordi jeg skal klemme, siger JoanB fra joanb.dk.

Legetøjstesteren synes desuden, at det er interessant, at det er et blødt punkt, der skal omslutte klitoris og vibrere.

- Dog er jeg også nødt til at indskyde, at det ikke er sindssygt nyskabende. Noget lignende kender vi fra de revolutionerende Womanizer og Satisfyer, der stimulerer ved trykbølger, og som jeg har testet flere gange.

Bloggeren er også begejstret over ideen om, at kvinder designer og skaber et nyt stykke sexlegetøj til kvinder.

- Men det er jo langt fra første gang, at det er set. Nogle af de helt store brands på markedet, såsom Fun Factory, We-Vibe og Womanizer har i rigtig mange år samarbejdet med store grupper af kvinder, der fra start til slut har bidraget til at udvikle nye produkter.

- Så kan det måske godt være, at selve den teknologiske del af sexlegetøjet er blevet udviklet af mandehjerner, men det er i sig selv vel intet problem.

JoanB har også været med til at give input til udviklingen af produkter for Fun Factory, ligesom hun også var en af de kvindelige eksperter, der hjalp med forskellige former for feedback til danske Sinful.dk, da de for nogle år siden udviklede deres Velve-serie af forskellige stykker sexlegetøj.

- Om Liberate kommer til at erobre verden, tør jeg ikke spå om, ikke mindst fordi jeg ikke har haft den i hænderne. Men det må jo komme an på en prøve. Jeg er klart super nysgerrig på at se - og ikke mindst på egen krop opleve - hvad den nye danske vibrator kan præstere.

